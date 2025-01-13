ماذا يحدث لفساتين النجمات بعد ارتدائها على السجادة الحمراء؟

كتبت- أسماء مرسي:

تحرص الكثير من نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة ومُبهرة خلال حضورهن على السجادة الحمراء في المهرجانات الفنية والمناسبات المختلفة، لكن ماذا يحدث لتلك الفساتين الفاخرة بعد أن تخطف الأضواء وتنتهي الليلة؟

بعد أن ينتهي الحدث، تخضع فساتين النجمات لـ مسارات مختلفة ومتنوعة، فبعضها يُحفظ في أماكن خاصة، وبعضها الآخر في متاحف الأزياء ليعرض كقطع فنية، أو يُعاد تصميمه أو بيعه في مزادات علنية.

في السنوات الأخيرة، ازداد الاهتمام بملابس السجادة الحمراء بشكل كبير، لدرجة أنها أصبحت سلعة ثمينة تباع بمبالغ طائلة، وتعود أصول هذا الأمر إلى تسعينيات القرن الماضي، حين ارتدت النجمة نيكول كيدمان فستانا أخضر مطرزا من تصميم جون جاليانو في حفل الأوسكار، ليشكل هذا الفستان نقطة تحول في عالم أزياء السجادة الحمراء، وفقا لشبكة "cnn".

الآن، أصبح من الشائع أن يتم التخطيط لمستقبل الفستان قبل حتى أن ترتديه الفنانة على السجادة الحمراء، وغالبا ما تكون بيوت الأزياء هي المسؤولة عن تحديد مصير هذه التصاميم الفريدة، بالرغم من أن العديد من النجمات يشترين الفساتين ويحتفظن بها كذكرى.

أسرار الحفاظ على الفساتين الفاخرة

بعد أن تتألق النجمات بإطلالاتهن المبهرة، تخضع الفساتين لعملية تنظيف دقيقة، كما تشرح سارة سكاتورو، كبيرة أمناء الحفظ في متحف كليفلاند للفنون.

الأنسجة الرقيقة والحساسة لهذه الفساتين تتأثر بمرطبات الجسم والعطور ومكياج النجمات، ما يؤدي إلى تغيير لون القماش أو حتى ملمسه بمرور الوقت.

وللحفاظ على هذه القطع الثمينة، تتبع عملية التنظيف عدة خطوات:

التنظيف الجاف

هو الأسلوب الأكثر شيوعا، حيث يتم تنظيف الفستان دون استخدام الماء.

الماء

يستخدم في بعض الحالات الخاصة، حيث يتم تنظيف الفستان بالماء باستخدام مواد تنظيف خاصة.

التنظيف بالمكنسة الكهربائية والفرشاة

يستخدم هذا الأسلوب في الحالات التي لا تسمح فيها حالة القماش بأي نوع آخر من التنظيف.

بعد الانتهاء من عملية التنظيف، تُوضع الفساتين في مخازن متخصصة، يتم تخزينها في ظروف بيئية مثالية تحافظ على قوامها ولونها، مثل الإضاءة المنخفضة لحماية الألوان من التلاشي، ودرجة حرارة ورطوبة مناسبة لمنع نمو العفن والفطريات، بالإضافة إلى، يتم اختيار طريقة التخزين المناسبة لكل قطعة على حدة، وذلك حسب نوع القماش والتفاصيل.

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