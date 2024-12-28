رفقة رونالدو.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في حفل جلوب سوكر

4 صور لـ ياسمين صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز بإطلالة جذابة، رفقة صديقها كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي في حفل توزيع جوئز "جلوب سوكر" الذي أقيم في دبي، إذ نشرت عدة صور جديدة على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

ارتدت "جورجينا" فستانا قصيرا فوق الركبة من خامة المخمل، تميز بأن أكمامه مصنوعة من الدانتيل.

وجاء الفستان بتصميم مكشوفا عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق اللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، حلق.

بينما ظهر "رونالدو" مرتديا بدلة باللون البيبي بلو، ونسق أسفلها تيشرت وحذاء أبيض.