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بـ فستان نسائي جريء ودقن.. جوناثان فان نيس يثير الجدل في حفل جولدن جلوب

03:57 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جوناثان فان نيس يثير الجدل في حفل جولدن جلوب
  • عرض 4 صورة
    جوناثان فان نيس بفستان نسائي جريء ودقن
  • عرض 4 صورة
    ظهر فان نيس على السجادة الحمراء بفستان أخضر أنيق بقصة الكب
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كتبت- أسماء مرسي:

أثار مصفف الشعر الأمريكي الشهير جوناثان فان نيس جدلا كبيرا في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ82، الذي أقُيم فجر يوم الإثنين في لوس أنجلوس، وذلك بإطلالة جريئة وغريبة كعادته.

ظهر فان نيس على السجادة الحمراء بفستان أخضر أنيق بقصة الكب ومن خامة الساتان.

وأكمل إطلالته بشعر منسدل على ظهره ومكياج بسيط، مع الحفاظ على لحيته وشاربه، ما أثار دهشة متابعيه.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يختار فيها فان نيس إطلالة غير تقليدية في المهرجانات الفنية والمناسبات العامة، حيث يشتهر بأسلوبه الغريب الذي يثير الجدل.

جوناثان فان نيس حفل جولدن جلوب إطلالة جوناثان فان نيس
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