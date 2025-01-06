بـ فستان نسائي جريء ودقن.. جوناثان فان نيس يثير الجدل في حفل جولدن جلوب

دون بطانة وشفافة.. 25 لاجرأ إطلالات النجمات في عام 2024

كتبت- أسماء مرسي:

أثار مصفف الشعر الأمريكي الشهير جوناثان فان نيس جدلا كبيرا في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ82، الذي أقُيم فجر يوم الإثنين في لوس أنجلوس، وذلك بإطلالة جريئة وغريبة كعادته.

ظهر فان نيس على السجادة الحمراء بفستان أخضر أنيق بقصة الكب ومن خامة الساتان.

وأكمل إطلالته بشعر منسدل على ظهره ومكياج بسيط، مع الحفاظ على لحيته وشاربه، ما أثار دهشة متابعيه.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يختار فيها فان نيس إطلالة غير تقليدية في المهرجانات الفنية والمناسبات العامة، حيث يشتهر بأسلوبه الغريب الذي يثير الجدل.