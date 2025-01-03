تألقي في السنة الجديدة.. أحدث تصاميم الأظافر لعام 2025

كتبت- إيناس فودة:

مع دخول السنة الجديدة 2025، تسعى كل امرأة إلى إبراز جمالها والتألق بإطلالة أنيقة ومميزة، بينما تصميم الأظافر يعد من أهم التفاصيل التي تضفي لمسة جمالية على مظهرك وتعبر عن شخصيتك.

وتقدم خبيرة التجميل إيمان رضا مجموعة من أحدث تصاميم الأظافر التي تجمع بين العصرية والأناقة، مستوحاة من أكثر الأنماط شيوعًا لهذا العام، لتساعدكِ على اختيار تصميم فريد ومبتكر يناسب السنة الجديدة.

وأشارت "رضا" إلى مجموعة من النصائح للعناية بالأظافر قبل تطبيق التصاميم، وتشمل:

احرصي على استخدام مواد عالية الجودة للحفاظ على صحة أظافرك.

امنحي أظافرك فرصة للراحة بين التصاميم المختلفة.

اعتمدي على زيت الأظافر لتعزيز قوتها ولمعانها.

لجعل تصاميمك مثالية، تعاوني مع مصمم أظافر ذو خبرة.

ابتعدي عن المنتجات التي تحتوي على مكونات ضارة قد تؤثر على صحة أظافرك.