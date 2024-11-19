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جذابة وساحرة.. أبرز 50 إطلالة في سادس أيام القاهرة السينمائي

02:20 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    اطلالة هند عاكف
  • عرض 50 صورة
    هند عاكف
  • عرض 50 صورة
    هند عاكف بالاسود
  • عرض 50 صورة
    جذابة وساحرة.. أبرز 50 إطلالة في سادس أيام القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    هند عاكف من القاهرة
  • عرض 50 صورة
    بدلة محمود حجازي
  • عرض 50 صورة
    محمود حجازي في القاهرة
  • عرض 50 صورة
    محمود حجازي
  • عرض 50 صورة
    محمود حجازي يخطف الانظار
  • عرض 50 صورة
    اطلالة محمود حجازي
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة بالاسود
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة تسرق الأضواء في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    وأطلت الفنانة بسنت صيام بتوب باللون الفضي اللامع ونسقت معه جيب وبليزر باللون الأوف وايت.
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    وأطلت الفنانة بسنت صيام بتوب باللون الفضي اللامع ونسقت معه جيب وبليزر باللون الأوف وايت.
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    فستان سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة تبهر الجماهير والمصورين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف.
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة تتألق
  • عرض 50 صورة
    إطلالة سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة بفستان طويل باللون الأسو
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة تتالق
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة تبهر الجماهير والمصورين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة تسرق الأضواء في مهرجان القاهرة السينمائي (3)
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة جذابة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    فريق عمل فيلم دخل الربيع يضحك يحتفلون بعرضه في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    كواليس عرض فيلم دخل الربيع يضحك في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    فريق فيلم دخل الربيع يضحك يحتفل بعرضه في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 50 صورة
    سارة نخلة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات متنوعة وجذابة خلال حضورهن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وتنوعت فساتين النجمات ما بين القصير والطويل والبسيط والجريء والغريب.

وظهرت الفنانة سارة نخلة بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف.

وأطلت الفنانة بسنت صيام بتوب باللون الفضي اللامع ونسقت معه جيب وبليزر باللون الأوف وايت.

وتألقت الفنانة هند عاكف بفستان طويل باللون الأسود واعتمدت مكاجا قويا.

وارتدى محمود حجازي ببدلة من المخمل باللون الأخضر.

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اطلالات الفنانات سارة نخلة مهرجان القاهرة هند عاكف
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