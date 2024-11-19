جذابة وساحرة.. أبرز 50 إطلالة في سادس أيام القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات متنوعة وجذابة خلال حضورهن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وتنوعت فساتين النجمات ما بين القصير والطويل والبسيط والجريء والغريب.

وظهرت الفنانة سارة نخلة بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف.

وأطلت الفنانة بسنت صيام بتوب باللون الفضي اللامع ونسقت معه جيب وبليزر باللون الأوف وايت.

وتألقت الفنانة هند عاكف بفستان طويل باللون الأسود واعتمدت مكاجا قويا.

وارتدى محمود حجازي ببدلة من المخمل باللون الأخضر.