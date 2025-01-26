مع توقعات ارتفاع أسعاره هذا العام.. نصائح فعالة لخفض استهلاك السيارة للوقود

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سائق يدخل جينيس في توفير الوقود.. هذه أهم الخطوات التي ينصح بها

كتب - محمد جمال:

يبحث سائقو السيارات في مصر ومختلف دول العالم عن أبرز الطرق الفعالة لخفض تكاليف تشغيل السيارات وخاصة توفير استهلاك الوقود بسياراتهم.

يأتي ذلك في ظل توقعات ارتفاع أسعار الوقود ورفع الدعم عن المواد البترولية بشكل تدريجي، على أن يتم الانتهاء من هذه الخطة بحلول نهاية عام 2025.

ومن المقرر بحسب تقارير أن تجتمع لجنة مراجعة أسعار المحروقات مطلع مارس المقبل، وهو الاجتماع الأول للجنة منذ أن قررت مد الفترة بين اجتماعاتها من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.

ومع توقعات ارتفاع البنزين في مصر خلال العالم 2025 الجاري؛ يمكنك التعرف على عدد من النصائح الفعالة لخفض استهلاك الوقود بسيارتك:

إيقاف المحرك

إيقاف المحرك عند التوقف أمام الإشارات المرورية أو في الزحام لمدة تزيد عن 20 ثانية.

تجنب التسارع

للحفاظ على الوقود لأطول مسافة ممكنة يجب أن يتجنب السائق التسارع عند الانطلاق بالسيارة أو التسارع قبل الإشارات المرورية الحمراء، مع مراعاة تجنب تخطي السرعة 130 كلم/س على الطرق السريعة.

إنقاص الوزن

زيادة وزن السيارة تتسبب في استهلاك المزيد من الوقود، وتشير الدراسات إلى أن كل 100 كجم تزيد من معدل الاستهلاك بنسبة 0.3 لتر لكل 100 كم.

ضغط الإطارات

عدم ضبط ضغط هواء الإطار يساهم في استهلاك المزيد من الوقود التي بنسبة قد تصل إلى 10%، لذلك يجب اتباع تعليمات الصانع الموضحة لضغط الإطار الصحيح.

تقليل السرعة

هناك قاعدة أساسية تفيد بأنه "كلما زادت سرعتك كلما زاد استهلاك الوقود"؛ بالتالي كلما قلت سرعة السيارة كلما وفرت في البنزين، وكل ما عليك هو الحفاظ على السرعة المثالية لاستهلاك الوقود على الطرق السريعة، وهي من 80 إلى 100 كم/ س.

الفرامل

حافظ على سرعتك وخاصة عند المنخفضات باستخدام الفرامل مع ترك المحرك متصلاً، وعند الصعود اترك سيارتك تتباطأ وتأخذ سرعتها الطبيعية حسب النقلات، ولا تضغط على دواسة البنزين أثناء النزول عن المنحدرات.

صيانة المحرك

إجراء الصيانات الدورية للمحرك وتغيير الزيوت والفلاتر في مواعيدها المقررو، بالإضافة إلى تنظيف خزان البنزين من وقت لآخر للتخلص من الشوائب والترسبات الضارة جميعها أمور تساعد في الحد من استهلاك السيارة للوقود.

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