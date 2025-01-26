كيا تستدعي قرابة 100 ألف سيارة بسبب خلل فني قاتل

نيويورك - (أ ب):

تقوم شركة صناعة السيارات "كيا أمريكا" بسحب أكثر من 80 ألف مركبة بسبب أسلاك أرضية تحت مقعد الراكب الأمامي قد تتعرض للتلف وتمنع عمل الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان بشكل صحيح.

ويمكن أن تتسبب الأسلاك التالفة أيضا في نشر الوسادة الهوائية الجانبية بشكل غير مقصود، وفقا للوثائق المقدمة إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

ويغطي الاسترجاع 80 ألفا و255 مركبة من طرازات عام 2023 إلى 2025.

ولتصحيح الوضع، سيقوم الوكلاء بفحص واستبدال وإعادة توجيه مجموعة الأسلاك الأرضية، حسب الحاجة، مجانا.

وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم الوكلاء بتركيب أغطية للأسلاك. وسيتم إخطار المالكين عن طريق رسائل بريدية في شهر مارس.

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