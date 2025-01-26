أبرز 5 سيارات كهربائية جديدة في 2025

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برلين - (د ب أ):

تسير صناعة السيارات بخطوات متسارعة نحو عالم الدفع الكهربائي الخالص بفضل مزاياه العديدة المتمثلة في قلة الانبعاثات الضارة بالبيئة وقلة استهلاك الوقود. وفيما يلي نظرة سريعة على أبرز 5 سيارات كهربائية جديدة في عام 2025.

فيات Grande Panda

تظهر فيات Grande Panda بطول 99ر3 متر، وهو ما يجعلها سيارة صغيرة تناسب التنقلات داخل المدن. وتوفر السيارة مقاعد لخمسة أشخاص، فضلا عن حيز أمتعة بسعة تصل إلى 361 لترا.

وتعتمد السيارة المصنفة ضمن فئة موديلات SUV على سواعد محرك كهربائي بقوة 83 كيلووات/113 حصان، يصل بها إلى السرعة القصوى 132 كلم/س.

وبفضل البطارية سعة44 كيلووات ساعة تصل السيارة إلى مدى السير 320 كلم.

وتتألق السيارة بملامح تصميمية كلاسيكية وزوايا حادة على المقدمة وشبكة المبرد والمصابيح الخلفية وألواح الحماية على الرفارف. وتعبر السيارة عن شخصيتها الوعرة من خلال قضبان السقف، وألواح الحماية المنتشرة على الجسم والرفارف الأمامية والخلفية. وتقدم الشركة الإيطالية السيارة مقابل سعر يبدأ من 25 ألف يورو.

رينو R4 E-Tech Electric

تظهر رينو R4 E-Tech Electric ضمن فئة موديلات SUV المخصصة للاستخدام داخل المدن. ويبلغ طول السيارة 14ر4 متر، وتوفر مقاعد لخمسة أشخاص، مع حيز أمتعة بسعة تصل إلى 420 لترا.

وتتوفر السيارة الجديدة بقوة 90 كيلووات/120 حصان أو 110 كيلووات/150 حصان، وبطارية سعة 40 أو 52 كيلووات ساعة. وتصل السيارة إلى مدى السير 400 كلم.

هيونداي Inster

تظهر السيارة هيوندايInster بطول 85ر3 متر وعرض 61ر1 متر. وينطلق الموديل الأساسي بقوة 71 كيلووات/97 حصان، مع بطارية سعة 40 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 300 كلم.

وتتوفر من السيارة نسخة Long Range، والتي تقدمها الشركة الكورية الجنوبية بقوة 85 كيلووات/115 حصان، مع بطارية سعة 49 كيلووات ساعة، والتي تصل إلى مدى السير 370 كلم. وتنطلق السيارة بسرعة قصوى تبلغ 150 كلم/س.

وتتمتع المقصورة الداخلية بتصميم متغير؛ حيث يمكن تحريك المقاعد الخلفية بمقدار 16 سم، مما يزيد من سعة حيز الأمتعة من 280 إلى 351 لترا.

سكودا Elroq

تتوفر سكودا Elroq ضمن فئة موديلات SUV والمعتمدة على المنصة التقنية MEB. وتظهر السيارة بطول 48ر4 متر، كما تسع مقاعد لخمسة أشخاص. وتسع السيارة ما يصل إلى 1580 لترا من الأمتعة.

ويتوفر للسيارة نظام دفع كهربائي بقوة تتراوح من 125 كيلووات/170 حصان إلى 220 كيلووات/300 حصان، مع سرعة قصوى تتراوح بين 160 و180 كلم/س.

وتتوفر للسيارة الكهربائية بطاريات سعة 52 أو 77 كيلووات ساعة مع مدى سير يتراوح 375 و581 كلم.

وتتمتع سيارة الطرق الوعرة المدمجة بملامح جذابة على المقدمة والكشافات النحيفة العاملة بتقنية LED والعجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 19 أو 20 بوصة.

وتزخر المقصورة الداخلية بسمات عصرية مع شاشة قياس 13 بوصة لنظام الملتيميديا مع دعم برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT، بالإضافة إلى بعض الكسوات المصنوعة من الجلد الاصطناعي ونظام الإضاءة المحيطي ومستشعرات صف السيارة في الأمام والخلف وكاميرا الرجوع للخلف ونظام التعرف على الإشارات المرورية. كما حصلت السيارة على مجموعة تعليق رياضي، فضلا عن نظام التوجيه التدريجي.

ومن المقرر طرح السيارة Elroq الجديدة نظير سعر يبدأ من 33 ألف و900 يورو.

مرسيدس CLA

تأتي مرسيدس CLA الكوبيه الأنيقة بطول 80ر4 متر. وينبض بداخل السيارة نظام دفع كهربائي يتألف من محرك بقوة 200 كيلووات/272 حصان، مع بطارية سعة 85 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 750 كلم.

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