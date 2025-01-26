متاحة بمصر.. أرخص هاتشباك حاصلة على 5 نجوم باختبارات الحوادث الأوروبية

كتب - محمد جمال:

باتت الغالبية العظمى من المقبلين على الشراء يضعون ضمن أبرز أولوياتهم عند شراء سيارة جديدة عنصر "الأمان والسلامة"، يأتي ذلك لما لهذه الأنظمة من دور كبير في الحفاظ على حياة السائق والركاب داخل السيارة وكذلك المشاه.

ومع ارتفاع هذه السيارات نظرًا لتطورها الكبير، تبحث فئة من المقبلين على الشراء عن أرخص الطرازات الهاتشباك التي حصلت على 5 نجوم فى اختبارات "Euro NCAP".

وتعد سيات إبيزا أرخص الطرازات الهاتشباك الأوروبية بالسوق المصري التي حصلت على 5 نجوم فى اختبارات "Euro NCAP"؛ ويمكن من خلال الموضوع التالي معرفة نتيجة إبيزا في اختبارات الأمان:

حماية الركاب البالغين 83٪.

حماية الركاب الأطفال 82٪.

تعامل السيارة مع مستخدمى الطرق المعرضة للخطر 66٪ .

وسائل الأمان 70٪

إبيزا تقدم للسوق المصري بباقة من تجهيزات الأمان تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام مانع الانغلاق ABS، توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA.

كما يتوفر بها نظام التحكّم الإلكتروني في الثبات ESC، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، نظام موزع القوة بين العجلات XDS ، ونظام مانع الانزلاق.Hill Start Assist.

تبدأ أسعار سيات إبيزا هاتشباك الجديدة في السوق المصري من مليون و299 ألف جنيه للفئة FR، أما النسخة الاحتفالية الجديدة سعرها مليون و349 ألف جنيه.

تواجه السيارة التي يتم اختبارها بواسطة "Euro NCAP" مجموعة من محاكيات التصادم للوقوف على مدى سلامة وفاعلية وسائل الحماية وكذا صلابة الهيكل الخارجي للسيارة وقدرته على تحمل الصدمات.

وتتعرض السيارة خلال الاختبار إلى الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/س، وكذا الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

كما تتعرض قوائم السيارة الجانبية إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

وبانتهاء الاختبار الذي تكون محاوره الأساسية قائمة على حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، يتم منح السيارة تقييمًا نسبيًا بحسب نجاحها في كل اختبار تصادم على حده.

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