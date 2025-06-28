مستشار فريق ريد بول: عودة فيتيل ليست مطروحة في الوقت الحالي

سبيلبرج - (د ب أ):

قال هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بول، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، إن عودة الألماني سيباستيان فيتيل، سائق الفريق السابق، كمسؤول رسمي "ليست مطروحة في الوقت الحالي".

وقال ماركو لشبكة "سكاي" اليوم الجمعة في سباق جائزة النمسا الكبرى :" بالطبع خطة تغيير المناصب مطروحة، ولكن لا توجد أسماء محددة أو محادثات رسمية".

مطلع هذا الأسبوع، كشف فيتيل أنه في مفاوضات مبكرة مع فريقه السابق وماركو بشان فكرة خلافة ماركو /82 عاما/ عندما ينتهي عقده مع الفريق في 2026.

وقال فيتيل لشبكة "أو أر إف" النمساوية :" نحن نتواصل بشأن هذا الأمر، ربما ليس بشكل مكثف أو عميق حتى الآن، لكنه أمر ممكن".

وأضاف :"سيتعين علينا الانتظار لمعرفة الشكل الذي سيتخذه. قال بالفعل في عدة مرات إنه سيضطر للتوقف، ولكنه مازال متواجدا، وأتمنى له الأفضل، وأن يبقى لفترة طويلة جدا".

ماركو مرتبط بفريق ريد بول منذ بداياته في عام 2005. وقد وصف فيتيل في وقت سابق بأنه "المرشح المثالي" ليحل محله.

وفاز فيتيل بألقابه الأربعة في بطولة العالم مع ريد بول في الفترة من 2010 إلى 2013 ، قبل أن ينتقل لفيراري في 2015، حيث استمر معه حتى 2020. واعتزل السائق الألماني في 2022 بعد موسمين مع أستون مارتين.