لوكلير يسجل أسرع زمن في التجربتين الحرتين لسباق فورمولا-1 بموناكو

موناكو - (د ب أ):

سجل تشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري، اليوم الجمعة، أسرع زمن في التجربتين الحرتين الأولى والثانية لسباق جائزة موناكو الكبرى، المقرر إقامته بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وبعد أن سجل سائق فيراري أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى رغم تعرضه لحادث تصادم، كان سائق فيراري الأسرع في التجربة الحرة الثانية بفارق 609ر 0 ثانية، حيث سجل زمنا بلغ دقيقة و355ر11 ثانية.

وجاء أوسكار بياستري، سائق مكلارين، متصدر ترتيب فئة السائقين، في المركز الثاني بفارق 038ر0 ثانية خلف لوكلير، بينما جاء لويس هاميلتون، سائق فيراري الثاني، في المركز الثالث.

وعانى فيراري في السباقات التي أقيمت هذا الموسم، رغم التعاقد مع هاميلتون، بطل العالم سبع مرات. وكانت المرة الوحيدة التي تواجد فيها الفريق على منصة التتويج كانت بفضل حصول لوكلير على المركز الثالث في سباق السعودية الذي أقيم في أبريل/نيسان الماضي.

ولكن يتمنى الفريق الإيطالي أن يكرر لوكلير أداء الموسم الماضي، عندما فاز بالسباق للمرة الأولى.

وجاء لاندو نوريس، سائق مكلارين الثاني، في المركز الرابع، بينما احتل بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، المركز العاشر.

وتوقفت التجربة مرتين، حيث تم رفع العلم الأحمر للمرة الأولى بعد أن اصطدم إسحاق حجار سائق ريسينج بولز الجديد، بالحاجز الداخلي ، مما تسبب في انفصال الإطار عن العجلة المعدنية.

وتسبب بياستري مرة أخرى في رفع العلم الأحمر، عندما ارتكب خطأ غير معتاد، ، حيث فقد السيطرة وانحرف إلى الخارج واصطدم، مما أدى إلى تحطيم جناحه الأمامي.

وتلقى لانس سترول، سائق أستون مارتن، عقوبة التراجع لستة مراكز في السباق الذي يقام بعد غد الأحد بعدما تسبب في حادث تصادم مع لوكلير في التجربة الحرة الأولى.

وكان تم رفع العلم الأحمر بعد 10 دقائق من بداية التجربة بسبب الحطام الموجود على المضمار نتيجة التصادم.

وتوقف سترول ليسمح لسائق آخر بالمرور، ثم عاد إلى السباق، واصطدم به لوكلير من الخلف عند المنعطف الحاد.

وبسبب الأضرار التي حدثت في السيارتين، ظل السائقان في مرآبيهما لبعض الوقت بعد استئناف الجلسة.

وبينما لم يعد سترول للمضمار، سجل لوكلير أسرع زمن للفة.

وبعد مراجعة الحادث، أعلن مراقبو السباق أن سترول مسؤول بالكامل عن الحادث.

بالنسبة لسباق جائزة موناكو الكبرى هذا العام، يتعين على السائقين استخدام ثلاث مجموعات مختلفة على الأقل من الإطارات، مما يعني زيارتين على الأقل لمنطقة الصيانة، في محاولة من فورمولا-1 لإضفاء بعض الإثارة على سباق موناكو.

والفشل في الامتثال لهذه المتطلبات سينتج عنه إلغاء نتيجة السباق.

وبسبب كون المضمار ضيقا ومتعرجا تصبح فرص التجاوز قليلة، وعادة ما يكون السباق بتوقف واحد فقط. وفي موناكو، الحصول على المركز الأول في التجربة الرسمية غالبا ما يعني الفوز بالمركز الأول في السباق أيضا.

ويتصدر بياستري ترتيب فئة السائقين برصيد 146 نقطة، بفارق 13 نقطة أمام نوريس.