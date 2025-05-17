مكلارين يسعى لمواصلة هيمنته على فورمولا-1 في سباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى

إيمولا - (د ب أ):

يسعى فريق مكلارين لمواصلة هيمنته على الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-،1 عندما يقام غدا الأحد سباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى.

ويتصدر فريق مكلارين ترتيب فئة المصنعين برصيد 246 نقطة بفارق 105 نقطة أمام فريق مرسيدس قبل انطلاق منافسات هذا السباق.

ويعلم فريق مكلارين أنه يقدم السيارة الأسرع على شبكة الانطلاق وهو أمر تتفق عليه جميع الفرق المتنافسة على اللقب، وهو ما يشير إلى أن مكلارين يسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على لقب فئة المصنعين.

وسيكون الهدف الحقيقي لفريق مكلارين هو فوز أحد سائقيه بلقب بطولة العالم في فئة السائقين، حيث كان البريطاني لاندو نوريس قريبا من تحقيقه في الموسم الماضي، ولكنه فشل في النهاية ليذهب اللقب للهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

وهذا الموسم يتصدر الأسترالي أوسكار بياستري ترتيب فئة السائقين برصيد 131 نقطة بفارق 16 نقطة أمام زميله بفريق مكلارين نوريس.

وحتى الآن فرض فريق مكلارين سيطرته على السباقات الستة التي أقيمت حتى الآن، حيث فاز الفريق بخمسة سباقات، فيما فاز ريد بول بسباق وحيد.

ومع بداية الموسم كانت كل التوقعات تشير إلى أن نوريس سيكون المرشح الرئيسي للفوز باللقب وسيدخل في منافسة شديدة مع فيرستابن في الفوز باللقب، وبالفعل كان لاندو عند حسن ظن الجميع في السباق الأول بأستراليا وتوج بلقبه.

ولكن في السباق الثاني بالصين، فاجأ بياستري الجميع وفاز به، غير أن فيرستابن استعاد توازنه وفاز بسباق جائزة اليابان الكبرى.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن التنافس سيكون بين نوريس وفيرستابن، فاجأ بياستري الجميع وفاز بثلاثة سباقات متتالية (البحرين والسعودية وميامي) ليصبح أحد المنافسين الحقيقيين على اللقب.

وربما يكون سباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى هو عنق الزجاجة بالنسبة لبياستري، الذي سيسعى بكل قوته للفوز به من أجل توسيع الفارق في الصدارة بينه وبين منافسيه.

وكان بياستري سجل الزمن الأسرع في التجربتين الحرتين الأولى والثاني من السباق، وهو ما يؤكد أن السائق الأسترالي سيسعى بكل قوته للفوز بهذا السباق.

وسيسعى زميله بالفريق نوريس لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا السباق تجعله على مقربة من متصدر الترتيب العام في ظل سعيه هو الآخر للفوز بأول ألقابه العالمية وثاني ألقابه في الموسم الحالي.

ولن يكون فيرستابن بعيدا عن المنافسة لاسيما وأنه يرغب هو الآخر في استعادة توازنه والعودة لمنصة التتويج، حيث سيبذل قصارى جهده للفوز بهذا السباق، من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة ترتيب فئة السائقين حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد 99 نقطة.

وتضع الجماهير الإيطالية التي ستتابع هذا السباق آمالا عريضة على الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، في تحقيق الفوز بالسباق.

ولم يكن أنتونيلي /18 عاما/ قد ولد في آخر مرة فاز فيها سائق إيطالي بسباق في فورمولا-1، حيث كان آخر سائق إيطالي فاز بسباق هو جيانكارلو فيسيتشيلا في مارس/آذار 2006 بماليزيا، ولكن بدايته القوية لموسم 2025 جعلت إيطاليا تحلم بمستقبل باهر.

وتتضمن إنجازات أنتونيلي هذا الموسم، أنه أصبح أصغر سائق يحصل على مركز الانطلاق الأول لسباق سرعة في سباق جائزة ميامي الكبرى، وأصغر سائق يتصدر سباقا، وأيضا تحقيق أسرع زمن للفة في سباق جائزة كبرى، والمرتين في اليابان.

وستكون قلوب الجماهير الإيطالية متعلقة أيضا بفريق فيراري، حيث أن هذا السباق يقام على أرضه.

وحقق الفريق الإيطالي نتائج متباينة هذا الموسم، جعلته يحتل المركز الرابع في ترتيب فئة المصنعين برصيد 94، بفارق 152 نقطة خلف مكلارين، كما أن سائقي الفريق تشارلز لوكلير، من موناكو، والبريطاني لويس هاميلتون يحتلان المركزين الخامس والسابع على الترتيب في فئة السائقين.