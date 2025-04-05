نوريس يسجل أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق فورمولا-1

سوزوكا - (د ب أ):

توقفت التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة اليابان الكبرى، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بسبب اشتعال أعشاب بجانب المسار ، في الوقت الذي سجل فيه البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين أسرع زمن للفة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن التجربة الثانية، التي أقيمت أمس الجمعة، توقفت مرتين لتفس السبب .

وذكر الاتحاد الدولي للسيارات أمس الجمعة أن تم اتخاذ التدابير الوقائية، بما في ذلك رش العشب بالماء وتوزيع فرق استجابة محددة حول الحلبة.

ولكن لم تمر سوى ست دقائق فقط حتى توقفت التجربة الحرة الثالثة اليوم السبت، حيث تم إرسال الأمن بطافيات الحريق للتعامل مع الحرائق.

وعادت المشكلة مرة أخرى مع تبقي ست دقائق على نهاية الحصة التي استمرت لمدة ساعة، حيث تم رفع الأعلام الحمراء مرة أخرى.

ومع توقعات الأرصاد بجو دافئ اليوم السبت، يمكن أن يكون مشكلة من شأنها ان تؤثر على التجربة الرسمية التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

وفاز مكلارين بأول سباقين في الموسم- فيما فاز نوريس بسباق والأسترالي أوسكار بياستري بسباق، كما فاز الثنائي بالتجربتين الحرتين لسباق اليابان أمس الجمعة.

وتنافس السائقون على تسجيل أسرع زمن للفة في التجربة الحرة الثالثة، وتمكن نوريس من تسجيله، حيث تفوق على بياستري بفارق 026ر0 ثانية.

ولم يكن لدى نوريس، متصدر ترتيب فئة السائقين، الأفضلية الكاملة، حيث واجه عدة صعوبات أمس الجمعة قبل أن يسجل أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى.

وخرج مرة أخرى عن المسار اليوم السبت قبل أن يسجل أسرع زمن للفة.

وأظهر البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، علامات بأنه يمكن أن يكون الرجل الذي ينافس ثنائي مكلارين، عدما أنهى التجربة الحرة الثالثة في المركز الثالث، بفارق 1ر0 ثانية.

وجاء سائق فيراري، تشارلو لوكلير، من موناكو، في المركز الرابع، لكنه كان متأخرا بأكثر 4ر0 ثانية، فيما جاء الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في المركز الخامس متفوقا على البريطاني لويس هاميلتون.