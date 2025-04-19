رئيس فريق وليامز: لست مهتما بنتائج الفريق قصيرة المدى بفورمولا-1

جدة - (د ب أ):

قال جيمس فاوليس، رئيس فريق وليامز، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 ، إنه غير مهتم بنتائج الفريق قصيرة الأمد، حيث يركز على إعادة فريقه لطريق الفوز بالألقاب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الفريق البريطاني فاز بلقب فئة المصنعين تسع مرات محتلا المركز الثاني خلف فيراري في قائمة الأكثر فوزا بألقاب المصنعين، ولكن كان آخر نجاح للفريق في 1997.

خلال تلك الفترة، غالبا ما كان يتواجد الفريق في مؤخرة الترتيب، وتحدث فاوليس عن إعادة بناء كل عنصر بالفريق.

وبدأ وليامز الموسم الحالي بشكل جيد، حيث تلقى الفريق دعما كبيرا بالتعاقد مع السائق الإسباني كارلوس ساينز، من فيراري، وبعد مرور أربع سباقات فقط، أصبح لدى وليامز نقاطا أكبر من التي حققها طوال الموسم الماضي.

ولكن، قال فاوليس إنه لن ينشغل بالنتائج، سواء كانت إيجابية أو سلبية، حيث ينظر للصورة الأكبر وهي عودة وليامز لصراع المنافسة على اللقب.

وقال فاوليس على هامش سباق جائزة السعودية الكبرى:" إذا أردت الفوز، فهناك طريقا واحدا لذلك، ولا ينبغي أن ننشغل بأمور هامشية".

وأضاف :"إذا فكرت على المدى القصير في أي لحظة. فنحن في ورطة، ولأكون صريحا تماما، أننا كنا نفكر بشكل قصير المدى خلال العشرين عاما الماضية".

وأردف :"مشكلة الفريق كان بعضها ماليا، والبعض الآخر بسبب عناصر أخرى".

وأكد :"ولهذا السبب لا أركز في النتائج على المضمار، لأنه كما هو الحال في 2025، وأعتقد أيضا في 2026، سنتقدم إلى الأمام. لكن إذا انشغلت كثيرا بذلك، فسيصبح الأمر مجرد مقارنة نسبية بمنافسيك".