لوسون يتخلى عن صمته بعد استغناء ريد بول عنه

ويلينجتون - (د ب أ):

تخلى النيوزيلندي ليام لوسون عن صمته بعد قرار فريق ريد بول، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، الاستغناء عن خدماته بعد خوضه سباقين فقط في الموسم الجديد للمسابقة.

وقرر ريد بول التخلي عن خدمات لوسون /23 عاما/، لينتقل لفريق ريسينج بولز، فيما حل الياباني يوكي تسونودا محله، أمس الخميس، وذلك بعد تأهله في المركز الأخير في سباق جائزة الصين الكبرى وكذلك في سباق السرعة الذي جرى بمضمار شنغهاي، بالإضافة لتعرضه لحادث تسبب في استبعاده خلال ظهوره الأول هذا الموسم في سباق الجائزة الكبرى الأسترالي بمدينة ملبورن.

واستعان لوسون بوسائل التواصل الاجتماعي للحديث إلى محبيه عقب استبعاده من ريد بول، اليوم الجمعة.

ونشر لوسون صورا له عندما كان طفلا يظهر فيها كسائق فورمولا-1، وعلق عليها قائلا "لطالما كان حلمي منذ صغري أن أصبح سائقا في فريق أوراكل ريد بول، وهو ما سعيت لتحقيقه طوال حياتي".

وأضاف لوسون: "الأمر صعب، لكنني ممتن لكل ما أوصلني إلى هذه المرحلة. لكل من وقف إلى جانبي، شكرا جزيلا لكم على كل الدعم الذي أقدره".

وحرص لوسون أيضا على توجيه الشكر لفريق ريسينج بولز على "حفاوة الاستقبال"، قائلا إنه "متحمس ومستعد للعمل في أحد أماكنه المفضلة".

ووقع لوسون مع ريد بول كسائق ناشئ في عيد ميلاده السابع عشر، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حل محل سيرخيو بيريز في الفريق لموسم 2025، بعد أن فقد السائق المكسيكي مقعده في الفريق بعد 4 سنوات قضاها زميلاً للهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في فئة السائقين خلال المواسم الأربعة الأخيرة.