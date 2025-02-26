هاميلتون يبدأ اختبارات ما قبل موسم فورمولا-1 مع فيراري

صخير - (أ ب):

بدأ البريطاني لويس هاميلتون اختبارات ما قبل موسم بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 مع فريق فيراري.

وأعلن السائق البريطاني البالغ من العمر 40 عاما العام الماضي أنه سيرحل عن مرسيدس للانضمام لفريق فيراري بعدما قضى معه 11 عاما وفاز معه بستة ألقاب من أصل سبعة في بطولة العالم.

وبعد أن قاد هاميلتون السيارة الحمراء رقم 44 لإخراجها من المرآب في المضمار الموجود بالبحرين، نشر الموقع الرسمي لفورمولا-1 على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تقول :"لويس هاميلتون. سائق فيراري" يليها رمز القلب.

وانضم هاميلتون للفريق الشهر الماضي وسيشكل مع تشارلز لوكلير، الذي يتواجد في فيراري منذ عام 2019، ثنائي الفريق.