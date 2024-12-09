لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بسبب كثرة الشتائم.. عقوبة غريبة لسائق سباقات فورمولا-1

03:09 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

ماكس فيرستابن - سائق ريد بول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أبوظبي - (د ب أ):

يستعد الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم لسباقات فورمولا-1 للعام الرابع على التوالي للمشاركة في برنامج سباقات شعبية في رواندا كعقوبة له على الشتائم خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة.

وعوقب السائق الهولندي بالانخراط في عمل عام بسبب تجاوزه بالشتائم وألفاظ غير مقبولة خلال مؤتمر صحفي للاتحاد الدولي للسيارات في سبتمبر.

ويستعد فيرستابن للسفر إلى العاصمة الرواندية كيجالي، لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات الأسبوع المقبل، حيث سيشارك في هذا العمل الخيري.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان رسمي مساء الأحد "أثناء وجوده في كيجالي، سيعمل فيرستابن مع المتسابقين الصغار كجزء من برنامج التنمية الشعبية الذي نظمه نادي رواندا للسيارات".

وأشار البيان إلى أن الحدث سيتضمن سيارة محلية الصنع في رواندا وتعرض بأسعار معقولة ضمن خطط الاتحاد الدولي للسيارات".

واختتم موسم سباقات السيارات فورمولا-1 مساء الأحد بجائزة أبو ظبي الكبرى، حيث توج فريق مكلارين ببطولة العالم للصانعين.

سباقات السيارات ماكس فيرستابن فورمولا-1
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

دولار وذهب وعقارات.. روشتة ساويرس لإنقاذ الاقتصاد ونصائحه للمستثمرين
قفزة جديدة.. الدولار يقترب من مستوى 51 جنيها بالبنوك لأول مرة
برودة شديدة.. الأرصاد تحذر من ظواهر بالطقس خلال الساعات المقبلة
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات