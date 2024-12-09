بسبب كثرة الشتائم.. عقوبة غريبة لسائق سباقات فورمولا-1

أبوظبي - (د ب أ):

يستعد الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم لسباقات فورمولا-1 للعام الرابع على التوالي للمشاركة في برنامج سباقات شعبية في رواندا كعقوبة له على الشتائم خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة.

وعوقب السائق الهولندي بالانخراط في عمل عام بسبب تجاوزه بالشتائم وألفاظ غير مقبولة خلال مؤتمر صحفي للاتحاد الدولي للسيارات في سبتمبر.

ويستعد فيرستابن للسفر إلى العاصمة الرواندية كيجالي، لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات الأسبوع المقبل، حيث سيشارك في هذا العمل الخيري.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان رسمي مساء الأحد "أثناء وجوده في كيجالي، سيعمل فيرستابن مع المتسابقين الصغار كجزء من برنامج التنمية الشعبية الذي نظمه نادي رواندا للسيارات".

وأشار البيان إلى أن الحدث سيتضمن سيارة محلية الصنع في رواندا وتعرض بأسعار معقولة ضمن خطط الاتحاد الدولي للسيارات".

واختتم موسم سباقات السيارات فورمولا-1 مساء الأحد بجائزة أبو ظبي الكبرى، حيث توج فريق مكلارين ببطولة العالم للصانعين.