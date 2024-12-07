إثارة ودراما منتظرة في سباق أبو ظبي الختامي لموسم فورمولا-1

أبو ظبي - (أ ب):

يحمل سباق جائزة أبو ظبي الكبرى، آخر سباقات موسم 2024 لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 الذي يقام غدا الأحد، الكثير من الإثارة والدراما، حيث يشهد السباق تبادل اثنين من أبرز المتنافسين هجمات شخصية مريرة. كما يودع البريطاني لويس هاميلتون مرسيدس بشكل مؤثر. وعلى جانب آخر، لا يزال لقب المصنعين معلقا.

ورغم أن الهولندي ماكس فيرستابن حسم التتويج بلقب السائقين للمرة الرابعة في سباق جائزة لاس فيجاس قبل أسبوعين، مازال نجم فريق ريد بول يجذب الاهتمام بسبب خلافه مع البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس.

ووصف راسل منافسه فيرستابن بانه "متنمر" واتهمه بارتكاب سلوك تهديدي بعد خلاف بينهما في التصفيات في سباق جائزة قطر الكبرى الأسبوع الماضي. وتم إبعاد فيرستابن من مركز الانطلاق الأول في قطر لصالح راسل، وادعى فيرستابن أن راسل كذب لكي يتم فرض عقوبة عليه.

ويهدف فيرستان للفوز بسباقه العاشر هذا الموسم غدا في أبو ظبي. ويعد هذا إنجازا كبيرا وفقا لمعايير أغلب السائقين ولكن ليس لفيرستابن، الذي فاز بـ15 سباقا في 2022 وتفوق على هذا الرقم في العام الماضي حينما فاز في 19 سباقا.

وسيكون سباق جائزة أبو ظبي الكبرى هو السباق الوداعي للبريطاني لويس هاميلتون، الذي سيترك فريق مرسيدس، الذي فاز معه ببطولة العالم ست مرات من أصل سبع ألقاب توج بها السائق البريطاني، للانضمام لصفوف فيراري في العام المقبل.

وسيشارك هاميلتون في سباق أبو ظبي، وسيكون مكتوبا على سيارته اسم 150 مشجعا كجزء من حملة مرسيدس " شكرا لويس" لوداع السائق البريطاني.

وكان قد تم الإعلان عن انتقال السائق إلى فيراري قبل بداية الموسم الحالي، وأكد هاميلتون يوم الخميس أن الوداع المطول أرهق مشاعره أكثر مما كان يتصور.

يذكر أن هاميلتون كان بعيدا عن مستواه طوال الموسم، وكان متشائما بشأن انهاء السباق بشكل جيد بعد العقوبات التي تم توقيعها عليه وكان لثقب في إطار سيارته تأثير سيئ على مشاركته في سباق قطر.

ما الذي يحتاجه مكلارين للفوز بلقب فئة المصنعين ؟

من المقرر أن ينهي مكلارين أو فيراري فترة الانتظار الطويلة للفوز بلقب فئة المصنعين غدا الأحد. لم يفز مكلارين بالجائزة المالية الكبيرة منذ عام 1998، فيما حصد فيراري اللقب آخر مرة في عام 2008.

ويدخل مكلارين سباق الغد وهو يتصدر ترتيب فئة المصنعين بفارق 21 نقطة أمام فيراري، وفشل مكلارين في حسم اللقب الأسبوع الماضي، بعد أن تلقى البريطاني لاندو نوريس عقوبة كبيرة في قطر.

وقال الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري، أمس الأول الخميس :" كل ما نحتاجه هو الفوز. أعتقد أننا نحتاج لتواجد السيارتين على منصة التتويج إذا أردنا أن نفوز بلقب فئة المصنعين، إلا إذا حدث شيء كارثي لمكلارين.

وكان انتقال هاميلتون لفيراري، بمثابة صدمة في عالم فورمولا-1 عندما تم الإعلان عن انتقاله في فبراير الماضي، وأثار سلسلة من انتقالات السائقين لفرق أخرى.

وسيشهد موسم فورمولا-1 المقبل أكبر تدفق للسائقين الشباب منذ سنوات، حيث ستقوم الأسماء اللامعة بتغيير الفرق أو مغادرة الحلبة.

وأحد الوجوه الجديدة التي ستتواجد في سباق أبو ظبي هو الأسترالي جاك دوهان، حيث فضل فريق ألبين منحه فرصة مبكرة لتجربة فورمولا-1.

وسيحل دوهان محل الفرنسي إستيبان أوكون في السباق الأخير للموسم.

يذكر أن دوهان /21 عاما/ هو نجل سائق الدراجات النارية ميك دوهان.

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