تعرف على أسعار سيارات نيسان الجديدة بمصر

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كتب - محمد جمال:

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، 6 سيارات جديدة لعملاء السوق المحلي خلال شهر ديسمبر الجاري وتبدأ أسعارها من 695.000 ألف جنيه.

وتتنوع السيارات التي تقدمها العلامة اليابانية بالسوق المصري بين سيدان عائلية و SUV رياضية متعددة الاستخدامات وكروس أوفر وبيك أب.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات نيسان الجديدة بالسوق المصري:

نيسان سنترا

تقدم نيسان سنترا موديل 2025 المجمعة محليًا في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 999.000 جنيه للفئة القياسية، ومليون و99.000 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تتوفر نيسان سنترا بمحرك 4 سلندر ذو تنفس طبيعي للهواء سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

نيسان صني

تقدم الفئة الأولى أوتوماتيك من نيسان صني المجمعة محليًا بسعر رسمي 695.000 جنيه، والفئة الثانية أوتوماتيك سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

نيسان صني مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

نيسان قشقاي

تتوفر نيسان قشقاي موديل 2025 خلال شهر ديسمبر الجاري بـ4 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من مليون و450 ألف جنيه للفئة Accenta، والفئة Accenta 2T الثانية مليون و470 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة Tekna من قشقاي الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات تباع بسعر رسمي مليون و530 ألف جنيه، فيم الفئة Tekna 2T الرابعة الأعلى تجهيزًا بمليون و550 ألف جنيه.

نيسان جوك

يقدم الوكيل المحلي لعلامة نيسان اليابانية السيارة جوك كروس أوفر الخدمية موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من مليون و35 ألف جنيه، والفئة Tekna الثانية بمليون و135 ألف جنيه.

وتتوفر الفئة Tekna Perso الأعلى تجهيزا من جوك بسعر رسمي مليون و185 ألف جنيه.

نيسان X-Trail

تتاح السيارة نيسان X-Trail الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة التي تعمل بتكنولوجيا e-Power بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليونين و500 ألف جنيه.

نيسان Navara

تتوفر السيارة نيسان Navara البيك أب الجديدة المزودة بكابينة فردية في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و350 ألف جنيه.

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