راسل يوجه انتقادات حادة لـ "فيرستابن" بطل فورمولا-1

أبو ظبي - (أ ب):

اتهم البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا -1، بالتنمر والسلوك السيء، حيث تواصلت حالة التراشق بين الطرفين في سباق الاسبوع الماضي في قطر.

وقال فيرستابن يوم الأحد الماضي، إنه فقد كل احترامه لراسل بعد واقعة بين الطرفين، أدت إلى خسارة الأخير مركزه على خط الانطلاق في سباق قطر.

من جانبه قال راسل في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس" قبل سباق أبو ظبي يوم الأحد المقبل: "أعرف ماكس منذ 12 عاما، لقد احترمته طوال ذلك الوقت، لكنني فقدت احترامي له لأننا نتنافس على المضمار ولا يوجد أي ضغينة شخصية".

وأضاف: "الآن لقد جعل الأمر مسألة شخصية ويجب أن يقف أحدهم ضد هذا التنمر، وحتى الآن فقد سُمح له بالافلات من العقاب".

وادعى راسل أن فيرستابن هدده بالاصطدام به عمدا يوم السبت الماضي قبل انطلاق السباق.

وقال راسل: "بالنسبة لي هذا أمر غير مقبول لقد تجاوز حدوده ولن أتقبل ذلك، لذلك يجب أن يقف أحدهم أمام شخص مثله خرج عن السيطرة".

وانتقد راسل أيضا معاملة فيرستابن لباقي السائقين على الحلبة، مسترجعا حوادث تسبب بها فيرستابن وأسلوبه في المنافسة أمام البريطاني لاندو نوريس في سباق المكسيك هذا العام، وهو السباق الذي تلقى فيه السائق الهولندي عقوبتين، وكذلك خلال منافسته مع البريطاني لويس هاميلتون في الماضي.

وقال راسل : "حينما لا تسير الأمور لصالحه يبدأ بمهاجمة الجميع بغضب غير محبب وبعنف يتجاوز الحدود، إنه ليس الرجل الذي احترمه وأتمنى أن يصبح قدوة".

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