بعد انضمام طراز جديد.. ما سيارات نيسان التي تحمل شعار "صنع في مصر"

تعرف على السيارات التي انضمت إلى برنامج AIDP المصري

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة نيسان مصر، الأربعاء، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بقيادات شركة نيسان العالمية، عن انضمام طراز جديد لقائمة السيارات التي تصنعها الشركة اليابانية داخل مصنعها في مصر.

ومن المقرر بحسب محمد عبد الصمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر، أن يبدأ تصنيع السيارة الثالثة التي لم يكشف عن اسمها حتى الآن خلال العام المقبل.

وتستهدف الشركة الوصول بنسبة المكون المحلي في السيارة الجديدة إلى 54%، وتصنيع 10 آلاف وحدة من الطراز الجديد للسوق المحلية، وتصدير عدد 7 آلاف سيارة، ذلك حال ضمه تحت مظلة برنامج "AIPD" لتنمية صناعة السيارات الذي تتبناه الدولة المصرية.

وتنتج شركة نيسان داخل مصنعها في مصر منذ سنوات طرازين، الأول هو "صني" السيدان العائلية الصغيرة، والطراز الثانية "سنترا" السيدان متوسط الحجم.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارتين التي تجمعهما نيسان بالسوق المحلي حاليًا:

نيسان سنترا

تقدم نيسان سنترا موديل 2025 المجمعة محليًا في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 999.000 جنيه للفئة القياسية، ومليون و99.000 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تتوفر نيسان سنترا بمحرك 4 سلندر ذو تنفس طبيعي للهواء سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

نيسان صني

تقدم الفئة الأولى أوتوماتيك من نيسان صني المجمعة محليًا بسعر رسمي 695.000 جنيه، والفئة الثانية أوتوماتيك سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

نيسان صني مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

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