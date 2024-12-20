لاوسون يحل محل بيريز في فريق ريد بول بالموسم الجديد من فورمولا-1

لندن - (أ ب):

أعلن فريق ريد بول، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 أمس الخميس، أن ليام لاوسون سيكون شريكا لبطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن في موسم 2025.

ويحل النيوزيلندي لاوسون محل المكسيكي سيرجيو بيريز، الذي تم استبعاده يوم الأربعاء، بعد شهور من النتائج السيئة.

وسينتقل لاوسون /22 عاما/ من فريق راسينج بولز، إلى شقيقه فريق ريد بول، بعد أن شارك كسائق بديل في 2023 وهذا العام. وبدأ لاوسون مسيرته في برنامج الناشئين بريد بول.

وقال رئيس ريد بول، كريستيان هورنر:" ليس هناك شك في أن التنافس إلى جانب ماكس، بطل العالم أربع مرات، وبلا شك أحد أعظم السائقين الذين شهدتهم رياضة فورمولا-1، مهمة شاقة. ولكني واثق من أن ليام يمكنه أن يكون على قدر التحدي وأن يحقق بعض النتائج المذهلة لنا في العام المقبل".

وقال لاوسون إنه كان يحلم طوال حياته أن يخوض السباقات لصالح ريد بول.

وأضاف: "هذا شيئ رغبته، وسعيت من أجله منذ كنت أبلغ ثماني سنوات. كانت رحلة مذهلة حتى الآن".

وتم إنهاء التعاقد مع بيريز قبل نهايته بعامين، وتم استبعاد السائق المكسيكي لأنه لم يكن منافسا بشكل دائم، ولم يفز السائق المكسيكي بأي سباق منذ أبريل 2023، وكان آخر سباق أنهاه في مركز أعلى من السادس هو سباق جائزة كبرى في مايو الماضي. في الوقت نفسه واصل ماكس فيرستابن هيمنته على فورمولا-1.

وانضم لاوسون لبرنامج الناشئين في ريد بول عام 2019 وشارك للمرة الأولى في فورمولا-1 في سباق جائزة هولندا الكبرى في 2023 مع فريق ألفا تاوري- والذي تم إعادة تسميته مؤخرا إلى راسينج بولز، بدلا من دانييل ريكياردو. وأكمل خمس سباقات مع الفريق في ذلك العام.