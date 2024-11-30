لوكلير الأسرع في التجربة الحرة الوحيدة لسباق فورمولا-1 القطري

برلين - (د ب أ):

سجل تشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري، أمس الجمعة، التجربة الحرة الوحيدة لسباق جائزة قطر الكبرى، المقرر إقامته غدا الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، متفوقا على ثنائي فريق مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

وسجل لوكلير، من موناكو، أسرع زمن للفة، حيث سجل دقيقة و953ر21 ثانية، متفوقا بفارق 425ر0 ثانية على نوريس، الذي جاء خلفه زميله بياستري.

وجاء بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في المركز الحادي عشر قبل تصفيات سباق السرعة، الذي يقام غدا السبت.

وتوج فيرستابن للمرة الرابعة على التوالي بلقب بطولة العالم في فئة السائقين الأسبوع الماضي في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، ولكن ريد بول مازال في حاجة لتركيزه بشكل كامل خاصة وأن لقب فئة الصانعين لم يحسم بعد.

ويتصدر مكلارين ترتيب فئة السائقين بفارق 24 نقطة أمام فيراري، فيما يتواجد ريد بول في المركز الثالث بفارق 29 نقطة. ويتبقى سباقان فقط على نهاية الموسم، ويقدم السباق في قطر نقاط إضافية مع إقامة سباق السرعة.

يذكر أن ريد بول هو حامل لقب بطولة العالم في فئة المصنعين. ولم يتوج فيراري باللقب منذ عام 2008، ولم يتوج مكلارين باللقب منذ عام 1998.