الشراكة مع هاس تعيد تويوتا لسباقات سيارات فورمولا-1

لندن - (د ب أ):

أعلن فريق هاس الأمريكي ، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، عن شراكة تكنولوجية جديدة طويلة الأمد مع فريق تويوتا جازو ريسينج الياباني في محاولة لزيادة قدرته التنافسية في اللعبة.

وذكر هاس، الذي ظهر لأول مرة في منافسات فورمولا-1 عام 2016، إن الشراكة مع فرع رياضة السيارات لشركة تويوتا موتور كوربوريشن سوف تجلب الخدمات الخاصة بالتصميم والتقنية والتصنيع للفريق الأمريكي.

ويمثل هذا عودة عملاق السيارات الياباني إلى اللعبة لأول مرة منذ عام 2009، عندما قاد الإيطالي جارنو ترولي والألماني تيمو جلوك فريق تويوتا للمركز الخامس في ترتيب فئة الصانعين.

وأعرب أياو كوماتسو، رئيس فريق هاس، عن سعادته بالصفقة، حيث يعتقد أن التعاون سيكون مفيدا للغاية.

وصرح كوماتسو "القدرة على الاستفادة من الموارد وقاعدة المعرفة المتاحة في تويوتا جازو ريسينج، مع الاستفادة من عملياتهم الفنية والتصنيعية، ستكون مفيدة في تطويرنا الخاص ورغبتنا الواضحة في تعزيز قدرتنا التنافسية في فورمولا-1".

وأضاف كوماتسو "يتطلع الجميع في فريق هاس المنافس في سباقات فورمولا-1 التابع لشركة موني جرام للنتائج التعاونية لهذه العلاقة الجديدة، ولا يمكننا الانتظار حتى نبدأ ونحقق طموحاتنا المشتركة".

ويحتل فريق هاس، الذي من المقرر أن تستمر شراكته الطويلة مع فريق سكوديريا فيراري، المركز السابع حاليا في ترتيب الصانعين ببطولة العالم هذا الموسم قبل سباقه الذي يخوضه على أرضه في جائزة الولايات المتحدة الكبرى في نهاية الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن فريق تويوتا جازو ريسينج يتنافس حاليا في بطولة العالم للراليات وبطولة العالم للتحمل.