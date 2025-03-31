"لو هتشتري كوري".. هذه أرخص سيارة "زيرو" في مصر 2025

القاهرة - (مصراوي):

تتوفر السيارة هيونداي أكسنت RB سيدان العائلية موديل 2025 في مصر بـ5 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 795 ألف جنيه للفئة الأولى والثانية 825 ألف جنيه والثالثة 870 ألف جنيه، والرابعة 890 ألف جنيه والخامسة 925 ألف جنيه.

وتعد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا بواسطة مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري، تعد أرخص سيارة كورية في السوق المحلي.

تعتمد أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف النسخة الأحدث من سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي،

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​

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