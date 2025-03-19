استقرار أسعار أرخص سيارات إم جي في مصر خلال مارس

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الصينية في مصر خلال شهر مارس.

وشهدت القائمة الجديدة استقرار أسعار السيارة إم جي 5 سيدان العائلية المدمجة والتي تعد أرخص سيارات العلامة المقدمة لعملاء السوق المحلي.

تقدم إم جي 5 موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 900 ألف جنيه للفئة STD القياسية، ومليون جنيه للفئة Luxury الأعلى تجهيزًا.

تعتمد MG5 على محرك 4 سلندربسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة، وناقل حركة CVT أوتوماتيك ودفع أمامي للعجلات.

يبلغ طول سيارة إم جي 4.60 متر مع قاعدة عجلات 2.68 متر بينما عرضها يصل إلى 1.81 متر وارتفاعها الكلي 1.48 متر.

تمتلك السيارة قياسيا أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع CBC لدعم الفرامل داخل المنعطفات وTCS للتحكم في الجر وHHC لدعم التوازن أثناء صعود المنحدرات.

كما يتوافر بالسيارة BDW لتنشيف أقراص الفرامل في المطر بجانب مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب الأمامي.

بينما حصلت الفئات الأعلى على نظام توجيه حساس للسرعة و فرامل يد كهربائية ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

السيارة مزودة قياسيا بمصابيح أمامية هالوجينية مع حساسات للإضاءة ومرايا جانبية كهربائية التحكم ومثبت سرعة ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم البلوتوث مع جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

يزيد بالفئة الثانية جنوط قياس 16 بوصة وتسخين للمرايا الجانبية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا وتكييف هواء أوتوماتيكي وزر لتشغيل المحرك بجانب كسوة جلدية لعجلة القيادة وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومدخل USB.

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