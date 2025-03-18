مع استمرار تخفيض أسعارها.. 7 سيارات في مواجهة هيونداي توسان بمصر

القاهرة - (مصراوي):

قررت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، استمرار حملة تخفيض أسعار السيارة هيونداي توسان NX4 FL حتى نهاية شهر رمضان.

ووصلت قيمة التخفيضات التي طالت جميع فئات توسان موديل 2025 إلى 150.000 جنيه، إذ أصبحت أسعارها الرسمية تبدأ من 1.790.000 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا (AWD) 2.425.000 جنيه.

ومع استمرار تخفيض أسعارها، تدخل هيونداي توسان NX4 فيس ليفت في منافسة سعرية مع نحو سبع سيارات تنتمي إلى قطاع الـSUV متعدد الاستخدامات.

وفيما يلي استعراض لأبرز منافسي سيارة هيونداي وأسعارها الرسمية:

كيا سبورتاج

تبدأ أسعار كيا سبورتاج الجديدة موديل 2025 في السوق المصري من مليون و800 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و920 ألف جنيه للفئة الثانية، و2 مليون و25 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الرابعة من السيارة أصبح سعرها الجديد 2 مليون و150 ألف جنيه، و2 مليون و275 ألف للفئة الخامسة.

نيسان قشقاي

تقدم نيسان قشقاي الجديدة بـ5 فئات بسعر يبدأ من 1.499.000 جنيه، 1.640.000 جنيه للفئة الثانية، الفئة الثالثة قدمت بسعر رسمي 1.749.000 جنيه، 1.929.000 جنيه لفئة الدفع الرباعي 1.899.000 جنيه لفئة E-power.

تعتمد قشقاي الجديدة في مصر بمحرك هجين e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، المتصل بمولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 2.1 كيلووات ساعة.

بيجو 3008

تقدم بيجو 3008 موديل 2025 بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و 200 الف جنيه للفئة Allure الأولى، و 2 مليون و 460 الف جنيه للفئة GT الأعلى تجهيزًا.

تعتمد سيارة بيجو الفرنسية على محرك توربيني بسعة 1.6 لتر وقوة 180 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، مما يوفر أداءً قويًا وسلاسة في القيادة.

تويوتا أوربان كروزر

تويوتا أوربان كروزر الجديدة ستقدم بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و390 ألف جنيه، ومليون و490 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد السيارة على محرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر، 4 سلندر، يولد قوة 105 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، ما يوفر أداءً مناسبًا لظروف القيادة المختلفة.

أوبل جراند لاند

تقدم أوبل جراند لاند الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و920 ألف جنيه.

تتوفر النسخة المتاحة من جراند لاند في مصر بمحرك 1600 سي سي بقوة 163 حصان عند 5500 لفة بالدقيقة، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

شيري تيجو 7

تعتمد تيجو 7 الجديدة على محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

تباع شيري تيجو المجمعة بمصانع الشركة في مصر بأسعار رسمية تبدأ من مليون و10 آلاف جنيه، ومليون و95 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

يقدم الوكيل المحلي لعلامة ميتسوبيشي اليابانية السيارة أوتلاندر سبورت بثلاث من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و375 ألف جنيه بينما تصل الفئة الثانية سعرها مليون 425 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا سعرها مليون 550 جنيه.

تقدم سيارة ميتسوبيشي الجديدة بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي للهواء بقوة 103 حصان، 141 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

تجهيزات أوتلاندر الداخلية تشمل شاشة ترفيهية مقاس 12.3 بوصة ومجموعة عدادات رقمية مقاس 8.0 بوصة، ويتصل النظام الترفيهي بثمانية مكبرات صوت.

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