بي واي دي تطلق الصالون Qin L EV الجديدة.. أسعار ومواصفات

بكين - (د ب أ):

أطلقت شركة "بي واي دي" BYD الصينية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، سيارتها الكهربائية Qin L EV الجديدة، والتي تنتمي إلى الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة الصالون Qin L EV الجديدة تطل بملامح تصميمية خاصة مع فتحات تهوية نحيفة وتصميم خاص للجنوط قياس 18 بوصة، مع شريط إضاءة ممتد على كامل المؤخرة.

وتظهر السيارة Qin L EV الجديدة بطول 4.7 متر وعرض 1.9 متر وارتفاع 1.5 متر، كما تقف السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.8 متر.

ويتوفر نظام “God’s Eye C” المعروف أيضا باسم DiPilot 100، وتتيح حزمة المساعدة هذه الملاحة على الطرق السريعة ومواقف السيارات الذكية. وبفضل تقنية800 فولت فإن السيارة تدعم الشحن السريع.

وتتوفر السيارة بخيارين لنظام الدفع: الأول بقوة 110 كيلووات/150 حصان، والثاني بقوة 160 كيلووات/218 حصان.

وتتوفر للسيارة بطارية سعة 46 أو 56.6 كيلووات ساعة، وهو ما يصل بالسيارة إلى مدى سير يتراوح بين 470 و545 كلم.

وبحسب المعلن فإن السيارة الجديدة ستتوفر في الأسواق الصينية بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 20.795 دولار (مليون و50 ألف جنيه مصري تقريبًا)، و23.461 دولار للفئة الأعلى تجهيزًا.

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