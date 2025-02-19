لعشاق الأدرينالين| مازيراتي تطلق سيارة سباقات من MC20 بسعر خاص

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مودينا - (د ب أ):

أعلنت شركة مازيراتي الإيطالية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات السوبر رياضية الفاخرة، عن إطلاق موديل السباقات GT2 Stradale الجديد من أيقونتها MC20 الكوبيه.

يبلغ سعر نسخة السباقات من MC20 بحسب المعلن من الشركة المصنعة 310 ألف يورو (16 مليونًا و414 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها MC20 GT2 Stradale الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو سداسي الأسطوانات V6 سعة 3 لترات، والذي يزأر بقوة 471 كيلووات/640 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة MC20 GT2 Stradale الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية فقط، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 325 كلم/س.

عناصر كربونية إضافية

ويشتمل هيكل السيارة على العديد من العناصر الكربونية الإضافية، التي لا تعمل على تحسين المظهر فحسب، بل تسهم أيضا في تحسين تدفق الهواء، وبالتالي يتنفس المحرك بحرية أكبر، ويتم تبرد الفرامل بشكل أفضل، كما يتم تعظيم القوة السفلية لتحسين الثبات.

ولضمان احتفاظ السائق بالسيطرة، تم تزويد السيارة بمزيد من أدوات التحكم المريحة داخل السيارة ومقاعد ذات دعم جانبي أكبر، بالإضافة إلى مقود مزود بتعليمات تغيير السرعات.

وأعلنت مازيراتي أن أيقونتها MC20 GT2 Stradale الجديدة سيتم إنتاجها في إصدار محدود يقتصر على 914 نسخة فقط.

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