طرح تويوتا فورتشنر موديل 2026 في مصر بتخفيض 400 ألف جنيه.. صور وتفاصيل

طرحت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، موديل 2026 من السيارة "فورتشنر" Fortuner التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراص في السوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، تتوفر تويوتا فورتشنر موديل 2026 خلال شهر نوفمبر الجاري بفئة واحدة من التجهيزات وهي الفئة Sport رباعية الدفع بسعر رسمي 3.500.000 جنيه مقارنة بـ3.900.000 لموديل 2025.

تقدم تويوتا فورتشنر 2026 المجمعة محليًا بمحرك يتكون من 6 اسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 234 حصان وتعمل السيارة معه بنظام الدفع الكامل.

تعتمد تويوتا فورتشنر على ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مع خاصية نقل السرعات متعددة المراحل لتحسين أداء القيادة عند السرعات المنخفضة، وتم ضبط معدل تبديل السرعات لتوفير شعور بالتسارع مع عزم دوران قوي.

دعمت تويوتا سيارتها فورتشنر بعدد من أنظمة الأمان، منها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC الذي يساعد على الحد من انزلاق السيارة جانبيًا عند المنعطفات أو أثناء المناورة؛ كما تقف السيارة على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

بالإضافة إلى نظام مساعد الفرامل Brake Assist في حالة صعود المنحدرات Hill – start Assistant Control ونظام التحكم في الجر Traction Control "TRC" وذلك لمساعدتها على تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي.

وتشمل مزايا السلامة الأخرى لسيارة تويوتا فورتشنر الجديدة على وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS لحماية السائق والراكب الأمامي كليًا بالإضافة إلى وسادة هوائية لركبتي السائق عند حدوث اصطدام.