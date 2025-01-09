مصادر: الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات المتكدسة بالموانئ خلال أيام

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القاهرة - (مصراوي):

أكدت مصادر مسؤولة بمصلحة الجمارك، عن اتجاه مجلس الوزراء ممثلًا في وزارة المالية، للإعلان عن ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة بالمرافئ الجمركية.

وقالت المصادر إن الوزارة ستتيح لذوي الهمم المستوفين لاشتراطات الاستيراد 30 يومًا لإنهاء إجراءات الإفراج عن سياراتهم المتواجدة بالمرافئ الجمركية.

وبحسب الاشتراطات المتوقع الكشف عنها خلال أيام، يجب أن يكون لدى المستوردين للسيارات من ذوي الهمم ملاءة مالية أو لأحد ذويهم من الدرجة الأولى، وأن يتم سداد كامل أو جزء من قيمة السيارة من خلال حساب بنكي مسجل باسم المستورد وقت الاستيراد.

كما يشترط ألا يتم استخدام السيارة إلا من خلال مالكها أو سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو حالته الصحية تحول دون قيادة السيارة.

وشددت الجمارك أنه في حال ثبوت تحايل أو غش أو تدليس للحصول على بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في المجالس الطبية المتخصصة، فإن ذلك يعد تهريبًا طبقًا لحكم المادة 77 من قانون الجمارك، ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عملًا بالمادة 78 وما يليها.

ويقدر عدد السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات المتواجدة في الوقت الحالي بمينائي السويس وبورسعيد بحسب المصادر نحو 37 ألفًا و234 سيارة.

الحديث عن انفراجة بملف سيارات ذوي الاحتياجات يأتي بعد أسابيع قليلة من إصدار مجلس الوزراء القرار 523 لسنة 2024 والخاص بمد العمل لمدة 3 أشهر بالقرار رقم 334 المنظم لعمليات استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

كان مجلس الوزراء قرر، في أغسطس الماضي، بتشكيل لجنة من وزارات المالية والداخلية والتضامن الاجتماعي، لحصر ومراجعة ملفات ذوي الإعاقة المستحقين للاستفادة من استيراد سيارات معفاة جمركيًا.

وقبل أيام أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، أن مجلس الوزراء بصدد حل أزمة تكدس سيارات ذوي الهمم في الموانئ خلال أيام.

وقال الكيلاني في تصريحات صحفية، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اتفقت على حزمة من القرارات والإجراءات لتسهيل عمليات الإفراج عن السيارات للمستحقين، مؤكدًا على أن مشكلة تكدس السيارات بالموانئ سيتم حلها وبتسهيلات كبيرة.

يذكر أن الدولة المصرية حصلت بحسب أحمد كوجك وزير المالية، أكثر من 2.4 مليار جنيه غرامات من المستفيدين بغير حق بسيارات ذوي الهمم منذ بدء الإجراءات الأخيرة في يونيو الماضي.

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