في القانون.. 50 قرشًا قيمة استخراج رخصة قيادة عربة كارو في 2025

مع تصنيعها محليًا.. هل تصبح هذه السيارة أرخص سيدان بمصر؟ خبراء يتوقعون

كتب - محمد جمال:

ينص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته بالقانون رقم 17 الصادر في 2024، على كيفية تشغيل وتنظيم وقيادة كافة أنواع المركبات والسيارات بالشوارع والطرق المصرية بما فيها مركبات النقل البطيء.

وعرَّف قانون المرور مركبات "النقل البطيء" بأنها كل مركبة لا تعتمد على محرك ناري مثل الدراجات الهوائية والكهربائية والعربات "الكارو" التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.

وحدد القانون قيمة رخصة عربة ركوب أو نقل بطيء لمدة خمس سنوات وفقًا لجداول الرسوم والضرائب المعلنة عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور بـ500 مليم أي ما يعادل 50 قرشًا.

كما يتم تحصيل مبالغ إضافية تحت بند "الضرائب السنوية" المقررة على مركبات النقل البطيء، وتتراوح قيم تلك الرسوم الضريبية بين 100 مليم وواحد جنيه.

وتوضح الجداول المرفقة قيمة استخراج رخصة قيادة مركبة بطيئة و استخراج بدل الفاقد أو التالف، وكذا الرسوم الضريبية المقررة عن كل مركبة وفقًا لنوعها وكيفية استخدامها.

في السياق، أكد مصدر مروري أن أسعار خدمة تراخيص عربات "النقل البطيء" لم يتم تحديثها منذ وقت إصدار قانون المرور سنة 1966، مؤكدًا: "منذ توقف باب التراخيص لم يتم النظر لتعديل الأسعار لكن إذا تم فتح الباب من جديد سترتفع الأسعار".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"مصراوي" أن المقصود بـ "النقل البطيء" هو أي وسيلة نقل لا يوجد بها موتور وعلى سبيل المثال الكارو والحنطور، وقد يعتقد البعض خطأ أن التوك توك يندرج ضمن وسائل النقل البطيء ولكنه ضمن النقل السريع".

وأضاف أنه في التراخيص يجب التفرقة بين جهتين؛ النقل السريع ويكون من اختصاص إدارة المرور، أما "النقل البطيء" يكون من اختصاص "الحي" التابع لكل منطقة.

وتابع أن جميع أحياء مصر متوقف لديها خدمة تراخيص "النقل البطيء" من عشرات السنين، لعدم وجود قسم للتراخيص من الأساس بالأحياء؛ فضلًا عن عدم قدرتهم على استيعاب الأعداد المتقدمة، معلقَا بأن المسؤول عن وضع رسوم تراخيص "النقل البطيء" هي الأحياء "الحكم المحلي" وليست إدارة المرور.

وطالب المصدر، بسرعة وضع أسعار جديدة وتفعيل منظومة ترخيص جميع عربات "الكارو"، كونها وسيلة في غاية الخطورة حال لم ترخص خاصة إذا وقع ضرر على أي مواطن ففي تلك الحالة لن يستطيع المواطن الحصول على حقوقه من تعويضات.

واستكمل فعلى سبيل المثال في "النقل السريع" حال وقع حادث لأي مواطن جراء حادث سيارة، فإن المواطن سيحصل على تعويض نتيجة أن السيارة مرخصة وتدفع قيمة التأمين الإجباري وهو الأمر الغير موجود "بالنقل البطيء".

وأنهى المصدر المروري بأنه يجب فتح باب ترخيص "النقل البطيء"، وتحديد مسارات معينة لهذه العربات، وتحديد مخالفات مرورية لهذه النوعية من المركبات وتطبيقها بصورة فورية لضمان حقوق المواطنين بالشارع المصري.

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