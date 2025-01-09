لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

في الأسبوع الأول من 2025.. ارتفاع أسعار 16 سيارة جديدة بمصر

01:43 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    شيري أريزو 5
  • عرض 17 صورة
    أريزو 5
  • عرض 17 صورة
    أريزو 5
  • عرض 17 صورة
    شيري تيجو 4 برو الجديدة
  • عرض 17 صورة
    شيري تيجو 4 برو الجديدة
  • عرض 17 صورة
    شيري تيجو 4 برو الجديدة
  • عرض 17 صورة
    شيري تيجو 4 برو الجديدة
  • عرض 17 صورة
    شيري تيجو 4 برو الجديدة
  • عرض 17 صورة
    شيري تيجو 7
  • عرض 17 صورة
    شيري تيجو 7
  • عرض 17 صورة
    شيري تيجو 7
  • عرض 17 صورة
    شيري تيجو 7
  • عرض 17 صورة
    تجربة قيادة شيري تيجو 8 المجمعة محلياً
  • عرض 17 صورة
    شيري تيجو 8 المجمعة بمصر
  • عرض 17 صورة
    تجربة قيادة شيري تيجو 8 المجمعة محلياً
  • عرض 17 صورة
    تجربة قيادة شيري تيجو 8 المجمعة محلياً
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد جمال:

أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية بالسوق المصري خلال الأيام السبع الأولى من العام 2025، عن زيادة بالأسعار طالت 16 سيارة جديدة بقيم تراوحت بين 5 إلى 250 ألف جنيه.

تنوعت السيارات التي ارتفعت أسعارها بين سيدان عائلية وSUV رياضية وكروس أوفر وتبدأ أسعارها من 650 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات التي ارتفعت أسعارها:

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

ارتفعت أريزو 5 من 5 إلى 10 آلاف جنيه، وأصبحت أسعار أريزو5 الجديدة تبدأ من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والثانية 715 ألفا جنيه، والثالثة 745 ألفا جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو الجديدة

ارتفعت تيجو 4 برو من 15 إلى 25 ألف جنيه والفئة الأولى أصبح سعرها 910 ألف جنيه والثانية سعرها 995 ألف جنيه والفئة الثالثة مليون 70 ألف جنيه

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

ارتفعت تيجو 7 بقيمة 10 آلاف جنيه، والفئة مليون و10 آلاف جنيه والفئة الثانية مليون 95 ألف جنيه

شيري تيجو 8

شيري تيجو 8 المجمعة بمصر

ارتفعت تيجو 8 بقيمة 25 ألف جنيه وأصبحت أسعارها تبدأ من مليون 250 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون 180 ألف جنيه، والفئة مليون 305 ألف جنيه.

أودي A3

أودي A3

ارتفعت أسعار A3 بقيمة 100 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من 2 مليون 350 ألف جنيه للفئة S-Line، و 2 مليون 250 للفئة S-Line Sportback.

أودي Q2

أودي Q2

ارتفعت أسعار Q2 بقيمة 25 ألف جنيه، وأصبح سعرها 2 مليون 100 ألف جنيه للفئة S-Line.

أودي Q3

أودي Q3

ارتفعت أسعار Q3 من 60 إلى 80 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من 2 مليون 450 ألف جنيه للفئة Advanced، و 2 مليون 650 ألف جنيه للفئة S-Line .

أودي Q3 سبورت باك

أودي Q3 سبورت باك

ارتفعت أسعار Q3 سبورت باك من 60 إلى 250 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من 2 مليون 850 ألف جنيه للفئة S-Line (1.4 لتر)، والفئة S-Line (1.4 لتر Black edition) بسعر 2 مليون 925 ألف جنيه، والفئة S-Line (2.0 لتر quattro) سعرها 2 مليون 800 ألف جنيه.

بي واي دي F3

بي واي دي F3 الجديدة

ارتفعت بي واي دي F3 بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من 650 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت RB

أكسنت rb

ارتفعت هيونداي أكسنت RB الجديدة بقيمة 15 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من 795 ألف جنيه للفئة الأولى والثانية 825 ألف جنيه والثالثة 870 ألف جنيه، والرابعة 890 ألف جنيه والخامسة 925 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا AD

هيونداي إلنترا AD موديل 2025

ارتفعت هيونداي إلنترا AD بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من 990 ألف جنيه للفئة الأولى، والثانية مليون و70 ألف جنيه، والثالثة مليون و175 ألف جنيه.

هيونداي توسان

1 هيونداي توسان Facelift موديل 2025

ارتفعت أسعار هيونداي توسان من 10 إلى 50 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من مليون و890 ألف جنيه للفئة BLAZE، و 2 مليون جنيه للفئة REDLINE، و 2 مليون و230 ألف جنيه للفئة NIGHT، و2 مليون و400 ألف جنيه للفئة BLACK DIAMOND، و2 مليون و575 ألف جنيه للفئة NLINE (AWD).

إم جي 6

إم جي 6

شهدت فئات "إم جي 6" موديل 2025 زيادة قدرها 30 ألف جنيه لجميع الفئات، وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى -فرش أسود: 1,280,000 جنيه

الفئة الثانية -فرش أحمر: 1,300,000 جنيه

إم جي RX5 بلس

إم جي RX5 Plus

ارتفع سعر فئات "إم جي RX5 بلس" موديل 2025 بمقدار 10 آلاف جنيه لكل فئة، لتصبح الأسعار كما يلي:

الفئة الأولي : 1,500,000 جنيه

الفئة الثانية: 1,550,000 جنيه

إم جي ZS

MG ZS

ارتفعت أسعار "إم جي ZS" موديل 2025، بنسب متفاوتة، أسعار الفئات على النحو التالي:

الفئة الأولي: 1,050,000 جنيه (زيادة 20 ألف جنيه)

الفئة الثانية (بكماليات): 1,075,000 جنيه (زيادة 20 ألف جنيه)

الفئة الثالثة : 1,100,000 جنيه (زيادة 25 ألف جنيه)

إم جي 7

إم جي 7 (6)

أخر سيارات إم جي، تم طرحها في مصر، شهدت زيادات أيضاً في الأسعار، حيث ارتفع سعر فئتها الوحيدة من 1,599,000 جنيه إلى 1,665,990 جنيه، أي بزيادة قدرها 66,990 جنيه.

اقرأ أيضًا:

حقيقة إطلاق مبادرة حكومية لإحلال التوكتوك بسيارات باجاج كيوت في 2025

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

قبل انفجارها بفندق ترامب.. سيارة تسلا سايبرتراك المثيرة للجدل - صور وفيديو

أول سيارة جديدة تنخفض أسعارها بمصر في 2025.. فقدت 60 ألف جنيها

بعد السماح بترخيصها.. أسعار باجاج كيوت أصغر سيارة "زيرو" بمصر

"خطوة بخطوة".. كيف تستورد سيارة بنفسك دون حاجة للوكلاء والتجار

ارتفاع أسعار السيارات أودي شيري هيونداي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أفيلا 1".. أول سيارة كهربائية من هوندا - سوني

إعلان

إعلان

جوزيف عون.. الجنرال يكسب الرئاسة ويهزم "السيادة والدستور"
تحرك برلماني عاجل بسبب قواعد تطبيق البكالوريا المصرية
كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة