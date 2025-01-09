في الأسبوع الأول من 2025.. ارتفاع أسعار 16 سيارة جديدة بمصر

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مع تصنيعها محليًا.. هل تصبح هذه السيارة أرخص سيدان بمصر؟ خبراء يتوقعون

كتب - محمد جمال:

أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية بالسوق المصري خلال الأيام السبع الأولى من العام 2025، عن زيادة بالأسعار طالت 16 سيارة جديدة بقيم تراوحت بين 5 إلى 250 ألف جنيه.

تنوعت السيارات التي ارتفعت أسعارها بين سيدان عائلية وSUV رياضية وكروس أوفر وتبدأ أسعارها من 650 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات التي ارتفعت أسعارها:

شيري أريزو 5

ارتفعت أريزو 5 من 5 إلى 10 آلاف جنيه، وأصبحت أسعار أريزو5 الجديدة تبدأ من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والثانية 715 ألفا جنيه، والثالثة 745 ألفا جنيه.

شيري تيجو 4 برو

ارتفعت تيجو 4 برو من 15 إلى 25 ألف جنيه والفئة الأولى أصبح سعرها 910 ألف جنيه والثانية سعرها 995 ألف جنيه والفئة الثالثة مليون 70 ألف جنيه

شيري تيجو 7

ارتفعت تيجو 7 بقيمة 10 آلاف جنيه، والفئة مليون و10 آلاف جنيه والفئة الثانية مليون 95 ألف جنيه

شيري تيجو 8

ارتفعت تيجو 8 بقيمة 25 ألف جنيه وأصبحت أسعارها تبدأ من مليون 250 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون 180 ألف جنيه، والفئة مليون 305 ألف جنيه.

أودي A3

ارتفعت أسعار A3 بقيمة 100 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من 2 مليون 350 ألف جنيه للفئة S-Line، و 2 مليون 250 للفئة S-Line Sportback.

أودي Q2

ارتفعت أسعار Q2 بقيمة 25 ألف جنيه، وأصبح سعرها 2 مليون 100 ألف جنيه للفئة S-Line.

أودي Q3

ارتفعت أسعار Q3 من 60 إلى 80 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من 2 مليون 450 ألف جنيه للفئة Advanced، و 2 مليون 650 ألف جنيه للفئة S-Line .

أودي Q3 سبورت باك

ارتفعت أسعار Q3 سبورت باك من 60 إلى 250 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من 2 مليون 850 ألف جنيه للفئة S-Line (1.4 لتر)، والفئة S-Line (1.4 لتر Black edition) بسعر 2 مليون 925 ألف جنيه، والفئة S-Line (2.0 لتر quattro) سعرها 2 مليون 800 ألف جنيه.

بي واي دي F3

ارتفعت بي واي دي F3 بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من 650 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت RB

ارتفعت هيونداي أكسنت RB الجديدة بقيمة 15 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من 795 ألف جنيه للفئة الأولى والثانية 825 ألف جنيه والثالثة 870 ألف جنيه، والرابعة 890 ألف جنيه والخامسة 925 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا AD

ارتفعت هيونداي إلنترا AD بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من 990 ألف جنيه للفئة الأولى، والثانية مليون و70 ألف جنيه، والثالثة مليون و175 ألف جنيه.

هيونداي توسان

ارتفعت أسعار هيونداي توسان من 10 إلى 50 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من مليون و890 ألف جنيه للفئة BLAZE، و 2 مليون جنيه للفئة REDLINE، و 2 مليون و230 ألف جنيه للفئة NIGHT، و2 مليون و400 ألف جنيه للفئة BLACK DIAMOND، و2 مليون و575 ألف جنيه للفئة NLINE (AWD).

إم جي 6

شهدت فئات "إم جي 6" موديل 2025 زيادة قدرها 30 ألف جنيه لجميع الفئات، وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى -فرش أسود: 1,280,000 جنيه

الفئة الثانية -فرش أحمر: 1,300,000 جنيه

إم جي RX5 بلس

ارتفع سعر فئات "إم جي RX5 بلس" موديل 2025 بمقدار 10 آلاف جنيه لكل فئة، لتصبح الأسعار كما يلي:

الفئة الأولي : 1,500,000 جنيه

الفئة الثانية: 1,550,000 جنيه

إم جي ZS

ارتفعت أسعار "إم جي ZS" موديل 2025، بنسب متفاوتة، أسعار الفئات على النحو التالي:

الفئة الأولي: 1,050,000 جنيه (زيادة 20 ألف جنيه)

الفئة الثانية (بكماليات): 1,075,000 جنيه (زيادة 20 ألف جنيه)

الفئة الثالثة : 1,100,000 جنيه (زيادة 25 ألف جنيه)

إم جي 7

أخر سيارات إم جي، تم طرحها في مصر، شهدت زيادات أيضاً في الأسعار، حيث ارتفع سعر فئتها الوحيدة من 1,599,000 جنيه إلى 1,665,990 جنيه، أي بزيادة قدرها 66,990 جنيه.

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