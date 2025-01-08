إم جي تطلق أحدث نسخة من سيارتها HS في الشرق الأوسط بهذا السعر

دبي - (د ب أ):

أعلنت شركة إم جي موتور عن إطلاق سيارتها HS الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الاستخدمات الـSUV، في الشرق الأوسط

ووفقًا للمعلن من الشركة الصينية فإن إم جي HS الجديدة ستباع نظير سعر يبدأ من 21 ألف و600 دولارا أمريكيا (مليون و93 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت إم جي أن سيارتها HS الجديدة تعيد تعريف مفاهيم الأناقة العصرية والأداء الفعال والتقنيات المتطورة ضمن فئتها.

وبفضل تصميمها الرياضي وخصائصها المتطورة، تعتبر السيارة HS الجديدة مناسِبة تماما للعملاء الشباب، الذين يسعون وراء القيادة بشغف والسيطرة الكاملة خلال تنقّلاتهم ومغامَراتهم اليومية.

وتم تصميم السيارة HS الجديدة للتفرد عن غيرها ضمن فئة سيارات الـSUV متوسطة الحجم، التي تشهد منافَسة قوية، بحيث تجمع بشكل مثالي بين التصميم العصري والأداء الفعّال والتقنيات المتطوّرة.

وتختلف إم جي HS الجديدة من الناحية البصرية، فأضواؤها الأمامية المتطورة من نوع LED بتصميم فريد يحاكي نمط ”عين الصياد“، وأضواء LED الخلفية المتصلة على طول الخلفية تمنحها مظهرا واثقا ومتطورا.

وفي الداخل تجمع المقصورة بين المواد الجيدة والتقنيات المتطوّرة؛ فالشاشات المزدوجة عالية الوضوح (HD) بحجم 12.3 بوصة تتيح الاستمتاع بتجربة رقمية غامرة بالكامل داخل قمرة القيادة، بينما يوفر نظام صوت BOSE الراقي والمكوَّن من ثمانية مكبّرات جودة صوت عالية النقاء.

وبدورها، فإن باقة الخصائص الملائمة مثل نظام تكييف الهواء مزدوج المناطق، وماسحات الزجاج المتحسِّسة للمطر، والشحن اللاسلكي للهاتف، والإقران السلس مع تقنيتَي Apple CarPlay وAndroid Auto، تساهم كلّها في تعزيز تجربة القيادة والارتقاء بها أكثر.

وتتلاقى الخصائص العملية مع الأناقة المطلقة في السيارة HS الجديدة؛ حيث تشتمل السيارة على باب خلفي كهربائي ومساحة عملية للأمتعة تصل سعتها إلى 1397 لترا، مما يجعلها مثالية للمغامَرات العائلية والرحلات خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وتسمح فتحة السقف البانورامية الكهربائية للضوء الطبيعي بالدخول إلى المقصورة، مما يولِّد بيئة رحبة مع إحساس بالراحة، بينما تُضيف ميّزة الذاكرة لمقعد السائق والمرايا لمسة شخصية أكثر.

محركان

وعلى صعيد الدفع، يتوفر للسيارة HS الجديدة خياران من المحرّكات القوية والفعّالة؛ حيث يتوفر محرّك 1.5T، والذي يولِّد قوّة قدرها 173 حصانا وتتضافر جهوده مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات مع قابض مزدوج، أو محرّك 2.0T، والذي يولِّد قوّة تبلغ 231 حصانا وتتضافر جهوده مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

وتجعل هذه المحرّكات، التي تقترن مع ديناميكيات السيطرة الفائقة والمستويات المعزَّزة للعزل عن الضوضاء والاهتزاز والخشونة (NVH)، كل رحلة متميّزة بالنعومة والاستجابة والمتعة والتشويق. أما عجلة القيادة بالشكل الرياضي المميز فتضفي لمسة ديناميكية، وتضمن التمتّع بتجربة قيادة تفاعلية تتناغم مع الشخصية الجريئة لهذه الـSUV الجديدة.

أنظمة السلامة

ومن شأن تصنيف السلامة من فئة الخمس نجوم ضمن ’البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة‘ (Euro NCAP) أن يسلّط الضوء على التزام إم جي القوي بالسلامة، مع توفير الأنظمة المتقدِّمة لمساعَدة السائق (ADAS) من المستوى 2 لمزيد من الراحة والحماية.

وتم تعزيز السلامة بشكل أكبر من خلال الميزات مثل التحكّم الذكي بسرعة الملاحة، والفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، والتحذير من الخروج عن المسار، والمساعَدة بالبقاء ضمن المسار، والتحذير من التصادم الأمامي، ونظام معلومات النقطة العمياء.

وتحتوي السيارة على كاميرا عالية الوضوح (HD) بنطاق 360 درجة، وأجهزة استشعار أمامية وخلفية للركن، ولغاية ست وسائد هوائية، مما يضمن توافر الحماية القصوى للركّاب.

ومن خلال التناغم البارز بين العملانية والأداء والسعر المعقول، فإن السيارة HS الجديدة تتميّز بتوفيرها لقيمة لا تُضاهى لصالح الشباب والعائلات على حدّ سواء.

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