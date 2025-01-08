كونتيننتال تكشف عن سيارة تتعرف على مالكها وتفتح له الأبواب.. شاهدها

لاس فيجاس - (د ب أ):

أزاحت شركة كونتينتال الستار عن سيارة اختبارية ذكية يمكنها تحديد هوية مالكها، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض CES للإكترونيات المقام بمدينة لاس فيجاس حتى 10 يناير الجاري.

وأوضحت الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة الإطارات أن السيارة الاختبارية "Intelligent Vehicle Experience Car with IQ" الذكية تستخدم القياسات الحيوية لمسح الوجوه وتفسير حركة الوجه والجسد، ومن ثم التصرف بناءً على هذه البيانات.

وبذلك تتمكن السيارة من التعرف على صاحبها وتحرير الأقفال قبل تشغيل المحرك عن بعد وفتح صندوق الأمتعة له بشكل مسبق في موقف السيارات في السوبر ماركت.

كما يمكن للسيارة تحديد هوية شخص غير مصرح له باستخدامها، والذي يقترب منها بنية إجرامية. وفي هذه الحالة، تظل الأبواب مغلقة بشكل طبيعي ويتم إطلاق تحذير.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أن هذه التقنية المتطورة ستدخل مرحلة الإنتاج الضخم في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

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