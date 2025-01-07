إم جي 4 موديل 2025 تقدم في مصر بنفس أسعار العام الماضي.. صور

الزيادات تضرب أسعار عدد من سيارات إم جي في مصر.. وصلت 67 ألف جنيه

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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، عن أسعار موديل 2025 من السيارة MG4 هاتشباك الكهربائية بالسوق المحلي.

وبحسب قائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، استقرت أسعار إم جي 4 الجديدة دون زيادة لتباع الفئة "Standard" بمليون و350.000 جنيه، والفئة "Luxury" الأعلى تجهيزًا بمليون و650.000 جنيه.

تعتمد إم جي 4 الجديدة بفئتيها على نظام دفع خلفي، وتبلغ سعة بطارية الفئة "Standard" 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

تمتلك سيارة إم جي العديد من المزايا يذكر منها نظام فتح وإغلاق الشبكة الامامية آلي، ومصابيحها LED مع إمكانية التحكم في الإضاءة، واضاءة LED مع ديكور خلفى.

كما يتوفر نظام تشغيل ذكى للموتور وكونسول أمامى طائر بتصميم ذكى وشاحن لاسلكى (الفئة الأعلى تجهيزًا)، ونظام الشاشه يعمل بالأوامر الصوتية الذكي وكذا اللمس، والكاميرا تعمل بنظام 360.

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