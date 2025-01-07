انطلاق BYD دولفين الكهربائية بالأسواق لمنافسة سيارة أوروبية رائدة.. صور

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بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "بي واي دي" BYD الصينية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية "دولفين" Dolphin الجديدة، لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن ID.3.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها Dolphin المدمجة تأتي بطول 4.28 متر وعرض 1.77 متر وارتفاع 1.57 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.7 متر.

وتتميز السيارة خماسية الأبواب الجديدة بملامح أنيقة على المقدمة والكشافات وشبكة المبرد، مع فتحات التهوية في المصدم والخطوط التصميمية مفتولة العضلات على المئزر الأمامي والمصدم الخلفي، مع حليات جذابة وعاكسات.

وتتمتع السيارة بمقصورة داخلية بلمسات عصرية ومواد عالية الجودة ومواضع تخزين متعددة، مع شاشة لمسية كبيرة على لوحة القيادة، والتي يمكن تدويرها وتحويلها من الوضع الأفقي إلى الرأسي.

وتنطلق السيارة بسرعة قصوى تبلغ 150 كلم/س اعتمادا على سواعد محرك بقوة 70 كيلووات/95 حصان، أو بسرعة 160 كلم/س اعتمادا على سواعد محرك بقوة 130 كيلووات/176 حصان.

وتعتمد النسخة الأقوى من السيارة على سواعد محرك بقوة 150 كيلووات/204 حصان. ويتوفر للسيارة بطارية سعة 44.9 كيلووات ساعة أو سعة 60.4 كيلووات ساعة، مع مدى سير يصل إلى 427 كلم.

وتم تجهيز السيارة بالعديد من الأنظمة المساعدة مثل نظام مراقبة النقطة العمياء ومحدد السرعة المتوائم، وذلك استنادا على نظام الكاميرا والعديد من مستشعرات الرادار.

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