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بالأسعار.. أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي اليابانية في مصر 2025

12:13 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    ميتسوبيشي اتراج
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    ميتسوبيشي اتراج
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    ميتسوبيشي اتراج
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القاهرة - (مصراوي):

تقدم شركة دايموند موتورز للتجارة، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر خمس سيارات تتنوع بين هاتشباك وسيدان وكروس أوفر وSUV وMPV خدمية.

وتعد ميتسوبيشي أتراج سيدان العائلية الصغيرة أرخص سيارة سيارة للعلامة اليابانية في السوق المحلي، إذ يتوفر موديل 2025 بسعر رسمي 790.000 جنيه.

تعتمد ميتسوبيشي أتراج الجديدة على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

تأتي ميتسوبيشي أتراج بطول 4.305 مم، عرض 1.670 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.550 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تقدم أتراج بباقة أمان وأنظمة مساعدة تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، حساسات ركن خلفية.

مقصورة أتراج الجديدة، تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، كما تدعم توصيل الهواتف عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

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