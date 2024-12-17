أرخص سيارات ميتسوبيشي بمصر.. الكشف عن أسعار أتراج موديل 2025

ميتسوبيشي تطرح ميراج 2025 في مصر بزيادة 25 ألف جنيه.. صور

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة دايموند موتورز للتجارة، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية بمصر، عن أسعار موديل 2025 من السيارة أتراج سيدان العائلية الصغيرة في السوق المحلي.

ميتسوبيشي أتراج هي أرخص سيارة تحمل شعار الشركة اليابانية في مصر، وبعد طرح موديل 2025 أصبح سعرها الجديد 790.000 جنيه مقابل 765.000 جنيه مقارنة بأسعار موديل 2024.

ميتسوبيشي أتراج الجديدة تقدم بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

تأتي أتراج بطول 4.305 مم، عرض 1.670 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.550 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تقدم أتراج بباقة أمان وأنظمة مساعدة تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، حساسات ركن خلفية.

مقصورة أتراج الجديدة، تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، كما تدعم توصيل الهواتف عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

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