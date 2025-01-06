تعرف على أسعار شيري تيجو 7 المجمعة بمصر بعد الزيادة الأخيرة.. صور

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القاهرة - (مصراوي):

أقرت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية، مطلع يناير الجاري زيادة بأسعار عدد من سيارات العلامة الصينية بالسوق المحلي.

طالت الزيادة المعلنة من الوكيل المحلي أسعار السيارة شيري تيجو 7 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2025 التي يتم تجميعها بمصانع الشركة في مصر.

قدرت الزيادة على أسعار تيجو 7 بقيمة 10 آلاف جنيه، وأصبحت الفئة BaseLine تبدأ من 1.010.000 جنيه، والفئة HighLine بسعر 1.095.000 جنيه.

تقدم شيري سيارتها تيجو 7 للمستهلكين بالسوق المصري بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1.5 لتر بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

تأتي السيارة الـSUV الصينية بطول 4.50 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.83 متر وارتفاع 1.67 متر.

تمتلك تيجو 7 أنظمة أمان في مقدمتها فرامل ABS مع دعم للفرامل EBA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

يأتي هذا بجانب ASR لمنع الانزلاق ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات ونزول المنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات مع حساسات ركن خلفية بكاميرا ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

بينما تزيد الفئة الثانية بوسائد هوائية جانبية وحساسات ركن أمامية.

تقف السيارة على جنوط 17 بوصة ومصابيح أمامية هالوجين مع تقنية LED للإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية ومرايا جانبية بتسخين وطي كهربائي أما من الداخل، فقدمت المقصورة بشاشة وسطية 9 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما يتوفر بالسيارة نظام صوتي من 4 سماعات بجانب شاشة 4.8 بوصة مدمجة بالعدادات ومثبت سرعة ومفتاح ذكي وتكييف أوتوماتيكي بفتحات خلفية.

بينما تزيد الفئة الثانية بفتحتين USB خلفيين وحامل خلفي للأكواب وفتحة سقف بانورامية وفرش جلد للمقاعد.

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