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بالأرقام.. مصر تستعد لإنتاج 120 ألف سيارة جديدة هذا العام: تعرف على أنواعها

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة هوف (HOF) عن إطلاق سيارتها Sir Class المبنية على أساس السيارة مرسيدس AMG G 63، والتي تعد أسرع سيارة فئة G على مر العصور.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن سيارتها الصندوقية تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 300 كلم/س، وذلك بفضل التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة V8 سعة 4.0 لتر، والتي أسفرت عن زيادة القوة إلى 1063 حصان/1300 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى بدلا من 585 حصان/850 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة المعدلة من السكون إلى 100 كلم/س في غضون 3.5 ثانية.

ولتتناسب السيارة مع معدلات الأداء العالية، تم تجهيزها بمكابح فائقة من الكربون والسيراميك، مع مجموعة تعليق جديدة ونظام عادم جديد، بالإضافة إلى عناصر مستوحاة من رياضات سباقات السيارات.

وتتألق السيارة المعدلة بتباينات لونية بين الأسود والفضي والفيروزي، كما تقف السيارة على عجلات قياس 23 بوصة. وتزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية فاخرة مع أسطح من فرش ألكانتارا ومقود فورمولا وان.

ويقتصر إنتاج السيارة Sir Class المعدلة على 11 نسخة فقط نظير سعر يبلغ 650 ألف يورو (34 مليون جنيه مصري) تقريبًا.

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