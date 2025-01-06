برلين - (د ب أ):

بعد مرور 73 عامًا على طرح السيارة تويوتا Land Cruiser لأول مرة فإنها ليست الأطول إنتاجا على مر التاريخ فحسب، ولكنها السيارة الأكثر مبيعا في فئة الموديلات المخصصة للطرق الوعرة؛ حيث ينتظرها عملاؤها على الكثبان الرملية في دبي وفي الغرب الأمريكي المتوحش وفي محمية إيتوشا الأفريقية.

وبينما غلبت أجواء الفخامة والرفاهية وأسلوب الحياة العصرية على الموديلات المنافسة مثل مرسيدس من الفئة G ولاند روفر Defender، لا تزال السيارة اليابانية متعطشة إلى أجواء الإثارة والمغامرة، وتأتي سيارة تويوتا بحجم أكبر من سيارة جيب Wrangler وتتمتع بشهرة أكبر من سيارة Ineos Grenadier وريث عرش السيارة Defender.

وبدلا من استشراف المستقبل عند تصميم الموديل الجديد لسيارة الطرق الوعرة، استلهمت الشركة اليابانية الخطوط التصميمية من السيارة J4، التي تعود لحقبة الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ويراها الكثيرون بأنها أفضل موديلات Land Cruiser وأكثرها تمييزا.

وإذا لم يكن تصميم جسم السيارة كثير الزوايا كافيا لكي يعيد المرء إلى تلك الحقبة الزمنية، فإن الإصدار First Edition، الذي يمتاز بالطلاء ثنائي اللون بدرجة البيج الصحراوي مع الكشافات المستديرة، سوف يعيد المرء بكل تأكيد إلى الماضي.

رحابة كبيرة

وتأتي السيارة تويوتا Land Cruiser بشكل مألوف، ولكن الشركة اليابانية قامت بزيادة طول السيارة بمقدار 14 سم ليصل طولها الإجمالي حاليا إلى 92ر4 متر، مع زيادة طول قاعدة العجلات من 79ر2 إلى 85ر2 متر، وتبعا لذلك تتمتع سيارة الطرق الوعرة برحابة أكبر؛ حيث ينعم الركاب براحة ملكية في صف الجلوس الأول، وتتوافر أجواء مريحة للغاية للركاب في صف الجلوس الثاني، ويظل صف الجلوس الثالث حلا إضافيا في حالات الطوارئ، وتتراوح سعة صندوق الأمتعة من 1151 إلى 1934 لترا.

وعلى غرار التصميم الخارجي تبدو أجواء الأصالة والعراقة على مقصورة السيارة، ولكن الشركة اليابانية لم تستطع مقاومة الثورة الرقمية السائدة حاليا، وقامت بتركيب شاشة خلف المقود وشاشة لمسية بجانبها. وبالطبع تزخر سيارة الطرق الوعرة الجديدة بمختلف أنظمة مساعدة القيادة بدءا من مساعد التعرف على انتباه السائق ونظام التعرف على الإشارات المرورية.

ولا تزخر رسومات الجرافيك بنفس الألوان والمرح والتعقيد الموجود في موديلات تويوتا الأخرى، علاوة على وجود عدد كبير من الأزرار والمفاتيح في مقصورة السيارة. وعلى الرغم من أن الأزرار تبدو بشكل ضخم مثل مكعبات الليجو، إلا أنها سهلة الاستعمال وتتناسب مع الطابع الريفي للسيارة الأكثر مبيعا.

ولا تسعى شركة تويوتا لمسايرة روح العصر عندما يتعلق الأمر بمنظومة الدفع، فليس من الوارد تجهيز سيارة المغامرة والإثارة بمحركات كهربائية، حتى موديلات الهجين المعتدل يلزم انتظارها لبعض الوقت حتى تظهر في الأسواق، وبينما تخلت الشركات الألمانية عن محرك الديزل في سياراتها، لا تزال الشركة اليابانية تعتمد على محرك الديزل رباعي الأسطوانات سعة 8ر2 لتر.

تجربة قيادة ممتعة

وتنطلق السيارة تويوتا Land Cruiser الجديدة بسرعة قصوى تصل إلى175 كلم/س، وتوفر تجربة قيادة ممتعة، وبمجرد أن يصل المحرك إلى عزم دوران 500 نيوتن متر فإنه يتقمص شخصية المقاتل، ويقوم ناقل الحركة ثماني السرعات بنقل قوة المحرك بكل أريحية إلى العجلات، وتجتاز سيارة الطرق الوعرة المنعطفات برشاقة ولا تسبب أي إزعاج لقائدها بسبب قطر دائرة الالتفاف الكبير أو حتى وزنها البالغ 5ر2 طن.

وبالطبع هناك موديلات SUV تتمتع بخصائص أكثر رياضية وتزخر بمحركات أقوى، ولكن بمجرد انتهاء الطرق الممهدة والدخول في الطرق الوعرة، لا يمكن لأي سيارة أخرى أن تتفوق على تويوتا Land Cruiser، والتي تمتاز بإطار السلم ومحور صلب في الخلف، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على نظام الدفع الرباعي، بما في ذلك صندوق تروس التخفيض والأقفال التفاضلية.

وعلى غرار سيارات لاندروفر ومرسيدس تعمل شركة تويوتا على تسهيل مهمة القيادة في الطرق الوعرة على المبتدئين، وذلك من خلال توفير برامج قيادة لجميع أنواع الأراضي الممكنة، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة القيادة المختلفة مثل منظم السرعات في الطرق الوعرة.

وحتى الأشخاص، الذين لا يغامرون باجتياز الصحراء أو الانطلاق في رحلة برية في جبال الهيمالايا، فإنه يمكنهم الاستفادة من سيارة تويوتا الجديدة؛ لأنها تتيح حمولة قطر تصل إلى 5ر3 طن، وبالتالي يمكن استعمالها عند التوجه لمتجر أدوات البناء أو مزرعة الخيول في المقاطعة.

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