بعد تطبيق "كاش باك" 60 ألف جنيه| أبرز منافسي هافال H6 الجديدة بمصر

تويوتا لاند كروزر| السيارة الأطول إنتاجًا في التاريخ تظهر من جديد .. صور

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، عن عرض "كاش باك" على سيارتها H6 قيمته 60 ألف جنيه على خلال شهر يناير 2025 الجاري.

تبدأ أسعار هافال H6 الجديدة في السوق المصري من مليون و350 ألف للفئة الأولى Standard، ومليون و470 ألف للفئة الثانية Deluxe، ومليون و500 ألف للفئة الثالثة Deluxe SR، ومليون و620 ألف للفئة الرابعة High Deluxe.

وبعد خفض أسعارها فمن المتوقع أن تدخل هافال H6 الجديدة في منافسة مع عددا من الطرازات المنتمين لنفس الفئة السعرية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

إم جي HS

تباع إم جي HS الجديدة بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون 600 ألف جنيه.

بايك X7

بايك X7 موديل 2025 تقدم في السوق المصري بسعر يبدأ من مليون 575.000 جنيه، والفئة الثانية بمليون و650.000 جنيه، بينما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا بمليون و725.000 جنيه.

شانجان Uni-T

بينما جاءت أسعار شانجان Uni-T في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 430 ألف جنيه سعر للفئة الأولى ELITE، والفئة الثانية PREMIUM سعرها مليون 530 ألف جنيه، والفئة الثالثة FLAGSHIP بمليون 640 ألف جنيه.

سوزوكي جراند فيتارا

تقدم سوزوكي جراند فيتارا بفئتين؛ الأولى سعرها مليون 750 ألف جنيه، ومليون 800 ألف جنيه للفئة الثانية.

جيتور داشينج

تبدأ أسعار جيتور داشينج الرسمية في السوق المصري من مليون 394 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 494 ألف جنيه للفئة الثانية و مليون 659 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

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