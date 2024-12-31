ما سعر السيارة التي وصفها الفنان أحمد حلمي بـ"فردة شراب"؟

ما السيارات التي ستنتجها MG داخل مصنعها الجديد في مصر؟

القاهرة - (مصراوي):

انتشر في الساعات الماضية، مقطع فيديو قصير للفنان الكبير أحمد حلمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء قيادته سيارة كهربائية صغيرة.

وقال حلمي مازحًا إنه يشعر داخل السيارة وكأنه مرتديًا "فردة شراب"، وأضاف محدثًا صديقه مدرب اللياقة البدنية، علي إسماعيل، أنه يمكن استبدال السيارة بساندوتش.

لكن ما هي السيارة التي كان يقودها حلمي وكم يبلغ متوسط سعرها؟

السيارة هي سمارت EQ fortwo coupe الكهربائية المخصصة للسير داخل المدن وتتسع مقصورتها إلى راكبين فقط، وتعمل بمحرك كهربائي 41 كيلوواط بقوة 82 حصان ميكانيكي.

تعتمد سمارت فورتو الصغيرةعلى بطارية ليثيوم أيون بسعة 17.6 كيلوواط ساعة و96 خلية تحت أرضية المقصورة، وتقطع السيارة نحو 112 كيلومترًا قبل الحاجة لإعادة الشحن.

تمتلك سمارت فورتو EQ شاحن مدمج بقدرة 22 كيلوواط، ما يعني أن إعادة الشحن من 10 إلى 80% تستغرق أقل من 40 دقيقة باستخدام شاحن سريع، أو ثلاث ساعات و18 دقيقة باستخدام شاحن منزلي، أو ثماني ساعات ونصف باستخدام الكهرباء التقليدية بالمنزل.

تأتي سمارت فورتو بعجلات 15 بوصة، نوافذ ومرايا كهربائية، بلوتوث، راديو DAB، أندرويد أوتو، شاشة تحكم قياس 7 بوصات، مصابيح أمامية LED، مرآة خلفية بتعتيم تلقائي، ومقاعد جلدية مدفأة.

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