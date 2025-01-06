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بالأرقام.. مصر تستعد لإنتاج 120 ألف سيارة جديدة هذا العام: تعرف على أنواعها

كتب - محمود أمين:

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر في الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا، مع تزايد الإقبال على شراء سيارات بسعر مناسب في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة.

ومن أبرز السيارات التي حققت نجاحات تاريخية في سوق الزيرو ولا تزال تلقى رواجًا كبيرًا في سوق المستعمل، هي هيونداي فيرنا، التي لا تحافظ على مكانتها كواحدة من السيارات الأكثر طلبًا بفضل مزاياها العديدة وسعرها التنافسي.

تعد هيونداي فيرنا موديلات 2017- 2019 من بين أكثر الطرازات المفضلة في السوق المصرية، تتراوح أسعارها بين 300 و 500 ألف جنيه، حسب حالة السيارة وتجهيزاتها.

مواصفات هيونداي فيرنا

السيارة مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، يولد قوة 106 حصان وعزم دوران يصل إلى 144 نيوتن متر، متثل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 4 سرعات.

يبلغ طول السيارة 4260 مم، عرضها 1680 مم، وارتفاعها 1405 مم. قاعدة العجلات تمتد إلى 2440 مم، مع خلوص أرضي يصل إلى 155 مم.

السيارة مجهزة مقاعد قماشية، عجلة قيادة قابلة للتحريك، مرايا كهربائية خارجية، قفل مركزي للأبواب. ومكيف هواء عادي، راديو FM/AM، مشغل اسطوانات CD مع 4 سماعات.

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