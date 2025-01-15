بحضور رئيس الوزراء| جيلي العالمية تكشف عن سياراتها المصنعة بمصر

جيلي إمجراند تعود رسميًا إلى مصر في شكل جديد.. أسعار ومواصفات

كتب - محمود أمين:

كشفت شركة أوتو موبيلتي "Auto Mobility" للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي غير الحصري لعلامة جيلي التجارية، عن أول سيارتين مجمعتين محليًا للعلامة الصينية بمصر.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي، الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ بالإضافة إلى مايلو سون، مدير عام جيلي العالمية، وفهد الغانم، رئيس مجلس إدارة أوتو موبيليتي.

وأعلنت الشركة أن المرحلة الأولى من مشروع تصنيع سيارات جيلي في مصر تشتمل على إنتاج سيارتين هما "إمجراند" سيدان بشكلها الجديد، والسيارة "كولراي" الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

يعد مصنع جيلي الجديد في مصر لإنتاج السيارات الـCKD محلية الصنع، هو الثاني من نوعه للعلامة الصينية في العالم والأول بالشرق الأوسط، ويحتضنه مجمع البافارية للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر.

قال فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة أوتوموبيليتي، إن إنتاج سيارات جيلي محليًا يتماشى مع خطط مجلس الوزراء لتعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف الغانم أن استثمارات تحالف أوتوموبيليتي في جيلي وBMW وصلت بعد تدشين خط إنتاج جيلي الجديد إلى 250 مليون دولار، لافتًا إلى أن سيارات جيلي المصنعة محليًا سيتم تصديرها إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تطوير وتوسيع الاستثمارات في سوق السيارات المصري، ذلك من خلال شراكات جديدة مع علامات تجارية عالمية جديدة ستنضم إلى السوق المصري.

اقرأ أيضًا:

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري

حقيقة إطلاق مبادرة حكومية لإحلال التوكتوك بسيارات باجاج كيوت في 2025

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

قبل انفجارها بفندق ترامب.. سيارة تسلا سايبرتراك المثيرة للجدل - صور وفيديو

أول سيارة جديدة تنخفض أسعارها بمصر في 2025.. فقدت 60 ألف جنيها

بعد السماح بترخيصها.. أسعار باجاج كيوت أصغر سيارة "زيرو" بمصر