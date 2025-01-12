بالصور.. سكودا تطلق سيارتها إنياك الكهربائية الجديدة رسميًا

ملادا بوليسلاف - (د ب أ):

أعلنت شركة سكودا التشيكية المتخصصة في صناعة السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية "إنياك" Enyaq الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الاستعمالات.

وأوضحت الشركة التشيكية أن السيارة الكهربائيةEnyaq الجديدة تأتي بطول 4.65 متر، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.75 متر تؤهلها لتوفير مزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية وخاصة للمنطقة المخصصة للأقدام، مع حيز للأمتعة بسعة 585 لترا، إلى جانب 50 لترا إضافية في مواضع التخزين.

وتتميز السيارة الكهربائيةEnyaq الجديدة بملامح أنيقة على المقدمة مع الواجهة المعروفة باسم Tech-Deck، فضلا عن خطوط السقف المنسابة للأسفل بشدة في مظهر يحاكي موديلات الكوبيه. وتتوج هذه الملامح بشكل العجلات الخاصة قياس 19 و21 بوصة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Enyaq على نظام دفع كهربائي بقوة 150 كيلووات/204 حصان ميكانيكي أو 210 كيلووات/286 حصان.

وتتسارع السيارة، التي يبلغ وزنها 2.3 طن، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.7 ثانية، وتقف سرعتها القصوى على أعتاب 180 كلم/س. ويصل مدى السير في أحسن الحالات إلى 596 كلم.

وتزخر السيارة بمقصورة حديثة، مع باقة موسعة من الألوان، كما يتوفر للسيارة جيل جديد من البرامج مع واجهة مستخدم جديدة لشاشة نظام الملتيميديا ومجموعة العدادات الرقمية وشاشة Head-up.

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