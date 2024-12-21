أرخص 5 سيارات "أتوماتيك" جديدة بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المواطنين بالسوق المصري عن السيارات السيدان الجديدة الأرخص سعرا بالسوق المصري، وذلك بعد الارتفاع الكبير بأسعار السيارات خلال الآونة الأحيرة.

وتضم القائمة السيارات الأتوماتيك الأرخص سعرا بالسوق المصري 5 طرازات جديدة، وينتمي جميعهم لفئة السيدان وتبدأ أسعارها من

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات سيدان بمصر:

بي واي دي F3

تقدم بي واي دي F3 بفئتين الأولى بناقل حركة مانيوال، والفئة الأتوماتيك سعرها الرسمي 710 آلاف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

شيري أريزو 5

تقدم أريزو 5 بثلاث فئات الأول بناقل حركة مانيوال، والثانية سعرها 710.000 جنيه، والثالثة 735.000 جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

بروتون ساجا

تتوفر السيارة بروتون ساجا الماليزية الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، ويبلغ سعرها الرسمي 660 ألف جنيه.

تعمل بروتون ساجا بمحرك 4 سلندر سعة 1332 سي سي بقوة 95 حصان وعزم 120 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

هيونداي أكسنت RB

تبدأ أسعار هيونداي أكسنت RB في السوق المصري من 780 ألف جنيه للفئة الأولى،و 810 ألف جنيه للفئة الثانية، و 855 ألف جنيه للفئة الثالثة، و 875 ألف جنيه للفئة الرابعة، و 910 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

تعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

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