مقارنة يابانية| أيهما تشتري ميتسوبيشي ميراج أم سوزوكي سويفت

كتب - محمد جمال:

أعلن الوكيل المحلي لعلامة ميتسوبيشي طرح موديل 2025 من ميراج الجديدة بسوق السيارات المصري بزيادة قدرها 25 ألف جنيه خلال الشهر الجاري، مايجلعها تدخل في مواجهة مباشرة مع سوزوكي سويفت الجديدة.

تنتمي السيارتين ميتسوبيشي ميراج و سوزوكي سويفت لفئة الهاتشباك، والفارق بينهما يتجاوز حاجز الـ 100 ألف جنيه خلال ديسمبر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين ميتسوبيشي ميراج و سوزوكي سويفت:

أداء محرك ميتسوبيشي ميراج و سوزوكي سويفت

زودت ميتسوبيشي ميراج 2025 بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بسحب طبيعي للهواء للانطلاق بقوة 77 حصان وعزم 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

بينما تعمل سويفت عبر محرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 82 حصان وعزم 113 نيوتن.متر مع ناقل حركة 5 سرعات AGS.

الأمان بميتسوبيشي ميراج و سوزوكي سويفت

تضمنت تجهيزات الأمان القياسية المشتركة بين ميراج وسويفت وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي وأنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات بينما تزيد ميراج بوجود كاميرا خلفية ودعم للتوازن أثناء صعود المرتفعات HSA ومراقبة ضغط الإطارات TPMS.

تأتي فئات سوزوكي سويفت الأعلى بحساسات ركن خلفية مع كاميرا.

تجهيزات ميتسوبيشي ميراج و سوزوكي سويفت

قدمت ميراج عبر فئة واحدة تضمنت تجهيزات إضاءة هالوجين أمامية وخلفية وجنوط قياس 15 بوصة وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث ما يرتبط بنظام صوتي من سماعتين مع عجلة قيادة مكسوة بالجلد وفرش قماشي للمقاعد وتحكم يدوي في التكييف.

بينما حصلت سويفت قياسياً على إضاءة خلفية LED وتكييف أوتوماتيك وبلوتوث مع إمكانية اختيار سقف بلون مختلف كتجهيز إضافي، بالإضافة لمفتاح ذكي وتشغيل لمحرك عبر الزر وضم كهربائي للمرايا الجانبية بينما زادت الفئة الثانية بوجود شاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

أسعار ميتسوبيشي ميراج و سوزوكي سويفت

تتوفر ميتسوبيشي ميراج بسعر رسمي 805.000 جنيه.

بينما تبدأ أسعار سوزوكي سويفت من 704 آلاف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 724 ألف جنيه.

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