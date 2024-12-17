ارتفاع أسعار بروتون ساجا الجديدة في مصر خلال ديسمبر.. التفاصيل

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القاهرة - (مصراوي):

أقرت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "بروتون" Proton الماليزية في مصر، زيادة بأسعار السيارة ساجا سيدان العائلية الصغيرة خلال شهر ديسمبر.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي فقد ارتفعت أسعار الفئة Premium المتوفرة في مصر من بروتون ساجا إلى 740.000 جنيه مقابل 730.000 جنيه سابقًا.

محرك وأداء بروتون ساجا

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

أبعاد بروتون ساجا

يبلغ الطول الكلي للسيارة 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

مواصفات الأمان والسلامة في بروتون ساجا

تقدم ساجا بباقة من التجهيزات الجديدة أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

تجهيزات وكماليات بروتون ساجا

من أبرز تجهيزات ساجا الجديدة، زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وسنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية وكمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر.

تمتلك السيارة الماليزية الجديدة وسائل ترفيه أبرزها مشغل CD/MP3 راديو مرتبط بـ4 سماعات، ومدخل USB وبلوتوث للربط بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى مخرج كهرباء 12V.

يذكر أن عز العرب السويدي دشنت في نوفمبر الماضي، مجمع مصانع سيارات بروتون الماليزية "ESAF" بمدينة السادس من أكتوبر، لينضم رسميًا إلى قائمة المصانع المنتجة للسيارات في مصر.

تقدر استثمارات مجمع مصانع عز العرب - السويدي للسيارات ESAF بنحو 50 مليون دولار (مليارين و460 مليون جنيه مصري) تقريبًا، وعلى مساحة 70 ألف متر مربع.